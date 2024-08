Visto Nomade Digitale Italia per Cileni: questi i requisiti per richiederlo

28 agosto 2024 – 20:00



IL Visto Nomade Digitale per l’Italia Questo è uno dei programmi di immigrazione che consente ai cittadini cileni di entrare per motivi di lavoro autonomo a distanza.

Si tratta di un visto per entrare e soggiornare nel Paese fino a 12 mesi, dove il titolare può svolgere lavoro a distanza per via telematica, Ambasciata Italiana A Santiago.

Requisiti per richiedere il visto Nomade Digitale Italiano

La procedura di richiesta si effettua previo appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia, che dovrà essere richiesto tramite email visti.santiago@esteri.it con le seguenti informazioni: In “Oggetto” scrivere “Richiesta di appuntamento per il visto” e contrassegnare in “testo”. Nomi e cognomi, nazionalità, tipo di visto e data prevista del viaggio in Italia.

Il richiedente deve presentare un documento apostillato e tradotto comprovante la sua alta qualificazione. Qualifica professionale superiore riconosciuta da documenti attestanti un’esperienza superiore a 5 anni o 3 anni di esperienza come manager o professionista IT (negli ultimi 7 anni).

Dovrai inoltre presentare i seguenti documenti Per avviare il processo:

Modulo di richiesta del visto nazionale.

Un passaporto valido.

Carta d’identità cilena.

Fotografia a colori, formato 35 x 40 mm.

Documenti comprovanti un reddito annuo (realizzato nell’anno precedente) superiore a 25.500 euro.

Una polizza assicurativa medica che copre l’intero periodo di permanenza nel Paese.

Prova di alloggio (contratto di locazione firmato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate per l’intera durata del visto).

Documenti comprovanti una precedente esperienza di più di 6 mesi nello stesso settore lavorativo.

