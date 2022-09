Visto per gli Stati Uniti: rinnovabile senza colloquio

Se sei uno di quelli che devono svolgere un’azione relativa a Visto per viaggiare negli Stati Unitidovresti saperlo In alcuni casi, un colloquio non è necessarioche preoccupa molti, perché da esso dipende il permesso per ottenere questo documento.

La maggior parte delle persone che hanno Visa Scaduto e da realizzare rinnovoNon dovranno sostenere un colloquio per svolgere questo processo.

Per alcuni che rinnovano il visto per gli Stati Uniti, un colloquio non è più necessario

Quelli che hanno già Visto USA Sopra, sono considerati Richiedenti il ​​rinnovo.

Anche se la maggior parte Richiedenti il ​​rinnovo Se ti qualifichi per un’esenzione dal colloquio, è importante tenere presente che c’è una procedura che devi seguire. anche, Annullato il colloquio consolare Si applica ai visti scaduti in Gli ultimi 48 mesi.

candidati per Rinnovo del visto Devono presentarsi presso il Centro servizi del richiedente (CAS).

Puoi rinnovare il visto senza colloquio…

Se i candidati hanno 6 anni o meno

Devono essere entrambi i genitori messicani Almeno uno di loro deve avere un visto valido.

candidati per 80 anni o più

Candidati messicani o stranieri (residenti in Messico con FM2 o FM3). Il richiedente non è stato arrestato o condannato per un reato, è stato espulso dagli Stati Uniti, gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti o ha avuto problemi o altre difficoltà con la dogana e il pattugliamento di frontiera durante il tentativo di entrare negli Stati Uniti.

Rinnovo del visto per candidati messicani

Richiedenti messicani o stranieri (residenti in Messico con FM2 o FM3) con tipo di visto BCC, BBBCV, B1/B2, C1/D, F, H, I, J, L1, M, O, P, R e TN che hanno Scaduto Validità entro un periodo non eccedente Il rinnovo può essere richiesto per un periodo di 12 mesi senza colloquio.

Il richiedente deve Hai un visto precedentee non devi essere stato arrestato o condannato per un reato, deportato dagli Stati Uniti, negato l’ingresso negli Stati Uniti o avuto altri problemi o difficoltà con la dogana e la pattuglia di frontiera durante il tentativo di entrare negli Stati Uniti.

Informazioni sulle interviste sui visti negli Stati Uniti…

Il dipartimento visti mantiene Il diritto di intervistare qualsiasi candidato. Quando è richiesto un colloquio, un rappresentante della Sezione Visti contatterà il richiedente per fissare un appuntamento presso l’Ambasciata o il Consolato.

Se viene rifiutato, cancellato o rubato, dovrai venire per il colloquio. Se hai rinnovato il visto, ma è stato rifiutato o annullato, dovrai anche venire per un colloquio.