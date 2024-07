Vita nello spazio?: Un pianeta extrasolare potrebbe diventare il primo pianeta scoperto ad avere acqua liquida sulla sua superficie

LHS 1140 b è uno dei candidati più promettenti per la ricerca di acqua liquida e segni di vita extraterrestre al di fuori del sistema solare (B. Gougeon/Université de Montréal).

Lui Telescopio spaziale James Webb (JWST) contribuisce regolarmente alla crescente lista di esopianeti compilata da esperti, ampliando le informazioni disponibili sulle proprietà degli oggetti nello spazio. Grazie ai dati forniti, un team di esperti guidati da scienziati è stato in grado di farlo Università di Montreal Ho potuto determinare caratteristiche più precise LHS 1140BÈ un pianeta scoperto nel 2017.

le scoperte pubblicato Spiegare che, a causa del suo diametro, si è ipotizzato se si tratti di a Super Terra (un pianeta roccioso più grande della Terra) o a Piccolo Nettuno (un pianeta gassoso più piccolo di Nettuno). Tuttavia, l’analisi riafferma la possibilità che sia così Pianeta terrestre ghiacciato O con Oceani di acqua liquida.

costellazione Ceto Include il sistema planetario Di cui fa parte LHS 1140 b, a 48 anni luce lontano da terra. Orbita attorno a una stella di tipo M, nota comeNana rossa“, che è un quinto delle dimensioni del Sole e allo stesso tempo molto più freddo. Conclude quasi il suo viaggio attorno alla stella 24,7 giorni Si trova all’interno dell’area considerata abitabile. Ciò significa che la temperatura che riceverà lo consentirà La presenza di acqua liquidanecessario per la vita.

Gli scienziati hanno annunciato che LHS 1140 b potrebbe avere Un’atmosfera secondaria ricca di azoto, simile al pavimento. Ciò significa che la temperatura del pianeta può essere regolata trattenendo il calore. “Le stime basate su tutti i dati accumulati rivelano che LHS 1140 b è meno denso del previsto per un pianeta roccioso con una composizione simile alla Terra, suggerendo che Tra il 10 e il 20% della sua massa può essere acqua“, hanno spiegato dall’Università di Montreal in A condizione.

La stella LHS 1140 è una nana rossa più piccola e più fredda del Sole, e il pianeta orbita all’interno della sua zona abitabile (Sebastián Carrasco / Europe Press)

Si ritiene che il pianeta incontri A Rotazione sincronaCioè, uno dei suoi lati punta sempre verso la sua stella. Per questo motivo sul lato rivolto verso la stella ci sarà l’oceano e il resto sarà costituito da ghiaccio. Secondo le stime, la superficie dell’acqua liquida ha un diametro di circa 4000 km La sua temperatura interna può raggiungere 20°C. L’altra alternativa è che il mondo sia così Completamente ricoperto di ghiaccio.

Gli esperti hanno potuto accedere a JWST per il monitoraggio Due transiti di LHS 1140b davanti alla loro stella e sono stati in grado di analizzare alcuni componenti della sua possibile atmosfera. I dati sono stati ottenuti utilizzando lo strumento Neris (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph Analyser), in grado di ottenere immagini di alta qualità da… Infrarossi E misurare la lunghezza d’onda della luminosità proveniente da diversi oggetti nello spazio. Grazie a questo, hanno scoperto Segni specifici Di vari composti chimici e molecolari.

“Questa è la prima grande occhiata che possiamo dare a Joe Super-Terra nella zona abitabile. Rispetto ad altri esopianeti conosciuti nella zona abitabile, come quelli del sistema TRAPPIST-1, LHS 1140 appare più silenzioso e meno attivo, il che lo rende molto meno complesso. Rilevamento dell’atmosfera di LHS 1140 b “Segnali stellari generati dalle macchie stellari”, ha affermato Ryan MacDonald, Sagan Fellow della NASA presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università di Montreal.

Confermare la composizione dell’atmosfera e la presenza di acqua liquida in LHS 1140 b richiederà anni di osservazioni utilizzando il telescopio spaziale James Webb.

LHS 1140 b è attualmente uno dei pianeti candidati più promettenti da trovare Acqua liquida Al di fuori del sistema solare Se le condizioni sono favorevoli, compaiono i segnali Vita extraterrestre. Ciò è dovuto alla sua posizione all’interno della zona abitabile della sua stella e alla sua atmosfera potenzialmente ricca di azoto.

In futuro, gli scienziati sperano di esplorare l’esistenza virtuale degli organismi viventi Diossido di carbonio E altri gas serra, tanto per non capire Sistema climaticoMa anche per valutare se possa ospitare la vita.

Ciò può essere ottenuto, oltre a confermare la vera composizione della sua atmosfera e la presenza di acqua liquida, secondo gli scienziati. Dopo anni di osservazioni Perché l’accesso a JWST è limitato.