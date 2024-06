Vitesse, senza patente per non aver rispettato il “fair play” finanziario.

Lo ha annunciato martedì la Federcalcio olandese Chi ha annullato la licenza di Vitesse Arnhem Per gareggiare la prossima stagione Dopo aver fallito nel fornire un bilancio in pareggio Per la prossima stagione.

Vitesse Sono stati retrocessi dalla massima serie olandese per la prima volta in 35 anni ad aprile dopo che la Federcalcio olandese aveva imposto una detrazione di 18 punti per non conformità. Continue violazioni delle condizioni di licenza e fornitura di informazioni errate alle autorità.

Lo riferiscono i media olandesi Il club aveva debiti per circa 19 milioni di euro Senza un adeguato piano sostenibile per il futuro.

Vitesse aveva tempo fino a lunedì per presentare i documenti a un comitato di licenze indipendente Rispettato gli standard bancari e di revisione dell’associazione, ma non lo ha fatto.

“Il comitato indipendente per le licenze della Federcalcio olandese La Federazione olandese ha dichiarato in un comunicato: “La licenza del Vitesse Football Club è stata annullata a partire dal 9 luglio”.

“Negli ultimi giorni sui media sono apparse molte informazioni su un potenziale nuovo azionista. Vitesse ha fornito al comitato delle licenze una documentazione limitata, ma non sufficiente. “Se nelle circostanze attuali Vitesse partecipasse al concorso, cioè senza conto in banca, senza commercialista e senza pareggio di bilancio, la sua continuità (nei concorsi) sarebbe seriamente messa a repentaglio”.

Il club ha la possibilità di ricorrere in appelloChe deve pervenire al Comitato di Appello delle Licenze Entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della decisione, KNVB ha detto.

