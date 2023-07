Vito Paez e Andrés Calamaro fanno felici i 1600

Murcia (EFE). – I musicisti argentini Vito Páez (Rosario, 1963) e Andres Calamaro (Buenos Aires, 1961) hanno allietato 1.600 persone nelle prime ore di domenica nel Parco Torres, a Cartagena, con il brano “La Rueda Magic”, nella terza giornata del 28a edizione del Festival La Mar de Musicas.

Pochi minuti dopo la mezzanotte, l’uomo di Rosario ha invitato l’uomo di Buenos Aires a salire sul palco, dove ha cantato con lui l’undicesima canzone del suo secondo concerto al Festival di Cartagena, dove Baez si era già esibito nella decima edizione, nel 2004 .

La nostra vita è un letto di vetro e questa vita è fatta di vetro.

La nostra vita è un letto di vetro. A glass bed for both of us”, con questi versi cantati in duetto, le due icone della musica argentina, con 16 Latin Grammy Awards in tutto, hanno suscitato un boato devoto e remissivo da parte del pubblico, tra il quale si sono potute scorgere tante magliette bianche e bandiere.

“La rueda mágica”, cantata due volte perché Páez ha registrato la sua performance nella città di tremila anni nella regione di Murcia per il video ufficiale del suo ultimo album “EADDA9223”, per il quale aveva bisogno di due tracce, appartiene a “El”. amor after love” (1992), album rock argentino più venduto grazie a successi come “Tumbas de la gloria”, “Tráfico por Katmandú” o “Pétalo de sal”, canzoni che hanno affascinato il pubblico di Cartagena, e per questo il compositore da Rosario c’erano il suo conterraneo Luis Alberto Spinetta, Charlie Garcia, Mercedes Sosa o Ariel Root.

Kalamaro è stato licenziato con “Ole, Ole, Ole! Andrew, Andrew!”

Così, Calamaro è stato espulso tra applausi argentini e grida di “Ole, Ole, Ole! Andrés, Andrés!”, In quello che è stato un preludio alla sua esibizione del lunedì nello stesso luogo.

Da parte sua, Vito Paez ha continuato il suo concerto con brani suonati al pianoforte, come “Dos dias en la vida”, “11 y 6” o “Un vestido y un amor”, prima di essere allietato da un pubblico entusiasta con lo stesso canzone come il suo compagno e amico Calamaro, solo lui Cambiando “Andrés” in “Fito”.

Allo stesso modo, approfitta delle pause tra le canzoni per dichiarare che “la musica argentina è un tesoro universale, pieno di alienazione” e per spiegare che il suo concerto è una “celebrazione nel tempo” a cui il pubblico partecipa e lo significa. Un mondo in cui “non tutto è spazzatura”.

“Dà gioia al mio cuore”, il tema scelto da Vito per concludere

“Give joy to my heart”, questo è stato il tema scelto da Vito Baez per chiudere il suo concerto, brano che ha messo in risalto davanti al pubblico di Cartagena, che ha cantato a cappella per più di un minuto, al culmine di un finale carico di emozione , di ciò che è stato vissuto, di nostalgia, di speranza, di ciò che verrà: E dona gioia e letizia al mio cuore.

Almeno è l’unica cosa che ti chiedo oggi. E porta gioia e letizia nel mio cuore. Fuori se ne va tristezza e dolore.

Il terzo giorno de La Mar de Músicas è iniziato alle 20:00 nella piazza del municipio con uno spettacolo del gruppo murciano Awakate, che unisce musica rap, latina ed elettronica, con successi come “ADN”, “Se pega” o “Rugido del sur” o “Las callás”, ha fatto ballare fedeli, vicini e turisti, che hanno assistito gratuitamente al concerto di questo sestetto, e le cui parole giustificano e difendono il “tropicale la murzia”.

Allo stesso modo, il cantante e chitarrista francese Gabe Hartmann ha sbalordito il pubblico della caserma Seafaring Instruction (CIM), nel centro storico della città portuale, con un gruppo di singoli, come “Lullbaby”, “Always look” o “Azza”, interpretata con una voce melodiosa piena di sensibilità e dolcezza, accompagnata da strimpellate di chitarra e salutata da 200 presenti nell’edificio settecentesco che ospita la Facoltà di Scienze Aziendali dell’Università Politecnica di Cartagena.