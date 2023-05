Vivaldi ha trionfato al suo debutto lirico a Palau

Con la prima locale de “Il Tamerlano” o “Bajazet” RV 703 (1735) di Antonio Vivaldi, Il ciclo dell’Opera di Palau inizia a saldare il grande debito storico che la città di Barcellona ha nei confronti del compositore venezianoartista operistico di prim’ordine, il suo lavoro teatrale è praticamente sconosciuto nella capitale catalana. Delle quasi cento opere scritte da Vivaldi, questa non è esattamente la più rappresentativa della sua produzione., perché è un “pasticcio”, poiché tutte le sue arie provengono dagli altri successi operistici dell’autore – “El Giustino”, “Semiramide” o “Farnace” – e, soprattutto, da molti altri compositori che in quei tempi trionfavano in il genere come Giacomelli o Hasse o Broschi. Comunque, L’opera offre uno sguardo distintivo al genio teatrale di Vivaldian che incorpora nuova musica nella meravigliosa trilogia “Sinfonia” all’inizio.così come in tutti i recitativi che compongono la trama posta da un libretto di Agostino Piovene (l’originale delle prime opere di Gasparini) che forniscono la necessaria unità drammatica.