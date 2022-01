Vivi 1 anno gratis in “casa da 1 euro” in Italia: come partecipare al concorso Airbnb

Per gli argentini sognanti Vai in Europa e vivi in ​​una bellissima città italiana, la soluzione Airbnb è: Il sito cerca candidati residenti in Sicilia, senza pagare affitto per un anno .

Il vincitore del concorso è fortunato Host di casa ristrutturata a Sambuka, Famoso per la campagna Case a 1 euroÈ stato avviato dal governo italiano per combattere la popolazione rurale. E non solo non pagano l’affitto Guadagna le entrate che generi come host su Airbnb.

Una città in Sicilia vende immobili a 1 euro: come sono e perché

Il progetto è passato da una soluzione immobiliare a tre livelli allo spazio. Trovato in Sambuka è un piccolo paese rurale siciliano di circa 6.000 abitanti, che, come molti nella regione, è scarsamente popolato..

Per cambiare questa situazione, nel 2018 il comune ha lanciato la campagna “Case a 1 euro” con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della regione, incoraggiare gli investimenti esteri e attirare giovani che possano rivitalizzare la città. . Grazie a questo, molti millennial sono giunti dalle grandi città alla ricerca di una vita più lenta in campagna.

“La cosa meravigliosa di questa campagna è che offre una seconda possibilità in una casa centrale abbandonata che fa parte del patrimonio locale, ma anche per la persona che vi entra. Cerchiamo qualcuno che voglia vivere come una proprietà e come gente del posto: socializzare con la gente del posto e partecipare a importanti eventi sociali come la vendemmia o la raccolta delle olive”, ha affermato Leonardo Ciccio, sindaco di Sambuka de Cecilia.

Come annunciato da Airbnb, una persona migliore dovrebbe adempiere al proprio impegno come host e partecipare alla vita locale. La sua permanenza a Sambuka inizierà il 30 giugno e durerà un anno. A questo punto, riceverai tutte le entrate che guadagni attraverso la tua attività di host Airbnb.

Poiché ora è più flessibile vivere e lavorare lontano, questa è una grande opportunità per chi vuole trasferirsi in Sicilia con la propria famiglia, il proprio partner o amico, per vivere in una casa ristrutturata unica.

Com’è la casa

Una delle particolarità di questa “Casa 1 Euro” è stata la completa ristrutturazione da parte dei progettisti. Airbnb, in collaborazione con lo studio di architettura italiano Studio Didea, ha trasformato la casa utilizzando materiali e colori che si fondono perfettamente con il paesaggio locale.

Combinando il design contemporaneo con l’artigianato locale e gli elementi fatti a mano, questa struttura è tipica dell’elegante architettura siciliana. L’ampio edificio ha tre piani e molto spazio per lavorare in lontananza.

Il primo piano ha una stanza principale con un piccolo soggiorno, letto king size e bagno privato. Il secondo piano è composto da soggiorno, cucina, zona lavoro, bagno e camera da letto soppalcata con letto king size. Infine, al terzo piano c’è una stanza in più con un divano letto matrimoniale.

La persona selezionata potrà scegliere la camera più adatta alle sue esigenze e l’altra verrà messa a disposizione come spazio condiviso su Airbnb.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario visitare il sito airbnb.com/1eurohouse Compila il form di registrazione con i dati anagrafici e un breve articolo.

I candidati devono esserlo I maggiori di 18 anni dovrebbero essere preparati ad andare a Sambuka per almeno 3 mesi consecutivi il 30 giugno 2022 e devono conoscere abbastanza l’inglese Mantenere una conversazione fluida (parlare italiano è un vantaggio).

I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di far parte del programma di mentoring: impareranno l’italiano e seguiranno corsi di cucina italiana.

In base alle condizioni, i richiedenti devono dimostrare il loro impegno a fornire i servizi di un host in una stanza della casa per almeno 9 mesi. La persona selezionata può portare il proprio partner, amico o famiglia (massimo due adulti e due bambini) e vivere gratuitamente nella proprietà ricevendo tutti i proventi della propria attività come host di Airbnb mentre vivono a casa.