Vivi e viaggia ad Azlore dall’Argentina all’Italia

I residenti di Azlore sono stati accolti a braccia aperte dal 25 marzo Una famiglia di nuovi immigrati argentini formata dai coniugi Juan Grafina e Virginia Cioma e dalla loro figlia Emma di 5 anni. Il suo arrivo non solo ha permesso di aumentare il censimento a 155 residenti, ma gli ha anche permesso di fornire tutto l’anno il servizio bar e la manutenzione delle piscine.

Le origini italiane di Virginia hanno portato la famiglia in Italia per garantire a lei e alla figlia la doppia cittadinanza e un futuro migliore in Europa. Si stabilirono in un piccolo paese di 600 persone, ma l’esperienza non fu fruttuosa. Virginia è sorda dalla nascita, comunica attraverso la lettura delle labbra ed è un handicap per lavorare sul linguaggio. Juan, un albergatore, lavorava nei campi. “Le opportunità di lavoro erano scarse e non ci importava se ci spostavamo di 100 km o 2.000 km, ma era chiaro che volevamo vivere in una città per crescere nostra figlia”, dice Juan. Quindi le cose, Hanno iniziato a cercare il loro posto migliore in progetti di popolazione che li hanno portati a consultare varie località in Spagna. Dopo aver consultato 45 municipi e istituzioni di Valencia, Catalogna, Valencia e Aragona, la conclusione Hanno scelto Azlor. “Siamo entrambi corridori di montagna e vivere qui è bellissimo”.dice Giovanni.

La rete dei pueblos vivos, di CEDER Somontano, è importante nell’alloggio. Azlor. Da CEDER hanno fornito al consiglio comunale il contatto di cinque famiglie interessate a stabilirsi in città, che hanno offerto alloggi a prezzi accessibili e un lavoro davanti al bar della piscina – per un affitto simbolico che è stato rimodellato l’anno scorso. “Per Asler, che è sempre stata una città di bar, Door Open è un ottimo posto dove riunirsi”, spiega il sindaco Montserrat Galindo. Il Consiglio Comunale ha cambiato la collocazione della Piazza della Chiesa in piscine “È aperta solo in estate, quindi è aperta tutto l’anno. Questa modifica è un vero successo, è meglio posizionata, più spazio, più visibile e soprattutto c’è un posto dove parcheggiare in strada”, dice il sindaco. È lui che avvia il contatto con le famiglie interessate a questa offerta. Al terzo posto c’erano Virginia e Juan. “Ho fatto videochiamate con loro, ci siamo scritti su WhatsApp per tre settimane e alla fine hanno deciso. Ho insistito perché approfittassero della presenza delle persone e aprissero a Pasqua. bar per tutta la settimana”, è contenta della decisione: “Sono una coppia molto attenta con una bella ragazza. Sono molto felici e anche le persone sono felici.

I nuovi coloni sono stati felicissimi dell’accoglienza durante questi tre mesi: “I cittadini volevano davvero che il bar riaprisse Dopo la scorsa estate. Il lavoro con il riscaldamento e l’aria condizionata ha lasciato uno spazio molto ampio. È un posto molto confortevole ed è un Un luogo di ritrovo per bambini, ragazzi, uomini che vengono a giocare a carte o donne che giocano a ludo. Per fortuna mangiano tutti. Ordiniamo compleanni, pizze, hamburger, pranzi e cene, pattas bravas, crocchette, panini,…”. E servono anche pranzi, che hanno attirato la loro attenzione. “In Argentina il pranzo è alle 13:30, qui arrivano alle 9:30 e alle 10:00, poi dicono pranzo. Abbiamo dovuto imparare usanze, tabelle, sapori di uova rotte. Per fortuna siamo stati all’altezza e sempre cerca di migliorare” dicono.Offrono menu e bevande senza glutine.

L’integrazione è piena anche della scuola di Asara e di sua figlia che studiano nella mensa scolastica. “Ci piace molto la scuolaQuesto è ciò che stiamo cercando, non una tipica scuola cittadina che svolge le stesse funzioni. «Qui, perché ci sono bambini di altre età, sono integrati e fanno un lavoro intellettuale», puntualizzano.