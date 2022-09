Vivi le sorelle Wachowski con l’avventura spaziale più arruffata in arrivo su HBO Max

Le sorelle Wachowski, diventate famose come influencer e stuntman’matrice‘, hanno avuto poca fortuna con altre incursioni nel cinema. Il Dopo la catastrofe Alcune delle sue opere straordinarie (tra cui L’ultima strepitosa puntata), nonostante il successo al botteghino, non sono stati molto rispettati; Il meraviglioso “Speed ​​Racer” non ha risposto al grande pubblico; E il resto delle sue proposte, come l’ipnotico “Atlas of the Clouds”, è passato direttamente inosservato. Tra quelli incontrati con indifferenza:Il destino di Giove‘, quale – quale arrivato adesso un hbo max.

Questo film del 2015 è una proposta con una propria sceneggiatura che significa anche un’accoglienza deludente al botteghino L’ultima produzione di Lilly Wachowski, il momentaneo ritiro di Lana dal grande schermo Anche il suo ritorno con ‘Matrix: Resurrection’. Entrambi reciteranno tra il 2015 e il 2018 in TV con ‘Sense8’, probabilmente lo spettacolo più ricevuto dall’originale ‘Matrix’. Comunque, ‘Jupiter’s Fate’ è un prima e un dopo marchio.

In esso, una giovane donna scopre il suo destino di erede di nobili intergalattici, e come tale proteggerà gli abitanti della Terra da un impero in rovina che vuole conquistare il nostro pianeta. Un’avventura tradizionale piena di alieni, viaggi nello spazio e sfide logiche, che vedeva protagoniste tre superstar che, nel tempo, sarebbero probabilmente rimaste il punto meno interessante della proposta: Mila Kunis, Channing Tatum ed Eddie Redmayne come villain del ruolo.

Il film è stato paragonato a un film di Star Wars, ma quello che potresti ricordare (e come fan dei fumetti come le sorelle, non è un’ipotesi inverosimile) è banda di stilisti Tipo europeo, da “barbarella” a “valeriana” o opera di Möbius. Il risultato è un film di pura fuga, pieno di azione, personaggi e mostri di One Piece. Ma anche con un interessante e sottile messaggio anti-consumatore e molto emotivo. Un divertente incidente galattico che merita, tuttavia, più fortuna.