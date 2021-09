Vivo introduce il chip V1 Imaging, un provider di servizi Internet di propria progettazione

Il famoso produttore cinese, vivo, ha presentato al pubblico il suo primo chip per cellulare, che è V1 (chip di imaging). Prima di iniziare, va chiarito che non è quello che conosciamo come SoC (System on a Chip), che include elementi importanti come CPU e GPU, ma ISP, noto anche come processore di immagini, che riguarda le caratteristiche fotografiche di uno smartphone. Quindi, non vedremo vivo realizzare i propri processori Huawei, Samsung o Apple, ma ciò non toglie nulla a ciò che hanno appena ottenuto.

in ogni caso, il Vicepresidente esecutivo e direttore operativo di Vivo, Hu Bishan, ha spiegato durante una conferenza stampa lo scopo di questa slide.

Vivo V1.0 (Chip di imaging)

In questo senso, il Vivo V1.0 Chip di imaging “Si tratta di un chip a circuito integrato completamente personalizzato creato appositamente per applicazioni di imaging e video”, a dimostrazione dell’impegno del marchio nella sua strategia di innovazione tecnologica a lungo termine.

In assenza di specifiche tecniche e campioni tangibili, possiamo solo dire che il chip fornisce, in teoria, una qualità ottica eccezionale e superiore alla media. Secondo la dichiarazione dell’azienda, Imaging Chip V1 è stato creato per soddisfare ulteriormente le esigenze degli utenti.; Ottimizzazione delle app per smartphone, come l’aspetto del mirino e la registrazione video.

Inoltre, Scattare con il chip V1 promette di ridurre il consumo energetico (dei suoi componenti) del 50% grazie all’algoritmo personalizzato.

La società ha anche rivelato che questo chip È il frutto di due anni di sviluppo Con un team di ricerca e sviluppo di oltre 300 persone, un traguardo importante per vivo. Questo risultato è in parte dovuto anche a Apparecchiature ottiche commerciali Zeiss, la cui collaborazione nella calibrazione dell’obiettivo è degna di nota.

Per quanto riguarda gli utenti, Potremo testare l’ISP dell’azienda sulla serie vivo X70; che debutterà il 9 settembre, indossando con orgoglio le ultime novità di vivo.

via | vivo