Vladimir Putin si congratula con il popolo russo per l’arrivo del 2022 con un tradizionale messaggio di Capodanno (video)

Cari cittadini russi! Cari amici! Il 2021 sta volgendo al termine. Presto il tempo ci porterà dal passato al futuro. Questo è ciò che accade ogni giorno, ogni minuto e secondo, ma quando sentiamo chiaramente che il continuo scorrere del tempo è il momento di accogliere il nuovo anno.

Attendiamo con impazienza questo come un importante traguardo vitale. Ora siamo tutti uniti nella speranza di cambiamenti positivi in ​​arrivo, ma sappiamo che sono inseparabili dagli eventi dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle.

Abbiamo dovuto affrontare sfide enormi, ma abbiamo imparato a vivere in queste condizioni dure, a risolvere compiti difficili. Ce l’abbiamo fatta grazie alla nostra solidarietà

Abbiamo continuato a lottare insieme contro una pericolosa pandemia che ha travolto tutti i continenti e continua ancora. Questa malattia mortale ha già mietuto decine di migliaia di vite e voglio esprimere il mio sincero sostegno a tutti coloro che hanno perso i propri cari.

Cari amici! E, soprattutto, insieme abbiamo superato tutte le difficoltà del 2021. Abbiamo difeso chi si trovava in una situazione difficile.

Abbiamo fornito supporto, prima di tutto, ai membri delle generazioni più anziane, nonché alle famiglie con bambini, che rappresentano il futuro della Russia. Abbiamo lavorato duramente e con costanza per proteggere i nostri interessi nazionali e la sicurezza del nostro Paese e dei suoi cittadini

Siamo stati in grado di risanare l’economia in breve tempo e ora siamo pronti ad affrontare compiti di sviluppo strategico in molti settori.

Certo, ci sono ancora tanti problemi da risolvere, ma quest’anno li abbiamo superati con dignità. A questo proposito, il merito principale va a voi, cittadini della Russia. È il risultato del tuo duro lavoro. Ognuno al suo posto si sforzava di compiere il suo dovere, non solo per fare ciò che poteva, ma anche per aiutare coloro che si trovavano in una situazione molto difficile. Il mio sincero ringraziamento a tutti voi!

In tempi difficili come questi, è importante che tutti continuino ad andare avanti con uno spirito buono, si sforzino di realizzare i propri progetti personali, qualunque siano i loro progetti personali e contribuiscano bene alla società e al paese. Al momento di accogliere il nuovo anno speriamo che ci fornisca nuove opportunità, questa fortuna ci accompagnerà, ma in fin dei conti sappiamo che la realizzazione dei nostri progetti dipende prima di tutto da noi stessi, dalle priorità impostiamo e con chi riempiamo la nostra vita, e con quanta fermezza e impegno ci mettiamo all’opera per ottenere risultati concreti e visibili. Questi costituiranno la base per realizzare i nostri progetti nazionali. Il progetto principale è migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone. La realizzazione di questa missione è ciò che renderà la Russia più forte.

Solo uniti possiamo promuovere lo sviluppo e la prosperità futuri del nostro Paese

Cari amici, il Capodanno è ricco di piacevoli sensazioni e piacevoli pensieri, con il desiderio di ogni persona di mostrare le sue migliori qualità. E in questa apertura e generosità risiede l’essenza e l’energia di questa meravigliosa festa, quando è così importante riempire i genitori di attenzioni e cure, abbracciarli se sono intorno e dire a tutti i membri della famiglia quanto li amiamo. Che gioia avere amore, figli, famiglia e amici! Sono i valori più alti che determinano in gran parte il significato della vita di ogni persona. Vogliamo tutti continuare a contare sul prossimo anno con la tua assicurazione. E ora ci affrettiamo a confessare i nostri sentimenti più intimi ai nostri cari, rivolgendoci loro con sincere parole di affetto e gratitudine che a volte non abbiamo tempo di esprimere nella frenesia della vita quotidiana.

Ciò che rende il nuovo anno così magico è aprire i nostri cuori in modo specifico alla sensibilità, alla fiducia, alla generosità e alla compassione.

Non importa dove ti trovi in ​​questo momento, con la famiglia o gli amici, o nella tua piazza preferita della città, le congratulazioni più calorose si sentono ovunque. È con grande piacere che mi unisco a tutti loro, e in particolare desidero congratularmi con il nuovo anno a tutti coloro che svolgono ora i loro compiti professionali e militari, curando e curando i malati, vigilando o tutelando l’ordine pubblico, grazie a questi professionisti. Che non interrompe il lavoro nei trasporti, nelle industrie e nei servizi di base. Centinaia di migliaia di nostri connazionali lavorano in questi settori: grazie mille per la responsabilità che avete dimostrato in un lavoro così importante per il nostro Paese e il nostro popolo.

Cari amici! Il nuovo anno arriverà tra pochi secondi. In molte case, comprese le case dei nostri compatrioti fuori dalla Russia, sentirete il tradizionale augurio: “Buon anno nuovo! Buone vacanze!” Pronunciamo queste semplici parole con un sentimento speciale, perché vengono tramandate di generazione in generazione. I miei sinceri complimenti! Ovviamente auguro salute a tutti. Sono sicuro che, tuttavia, non ci si aspetterà successo nel lavoro, nello studio, nella creatività o negli hobby personali.

Ci auguriamo che ci saranno sempre più eventi interessanti in ogni casa. Spesso speriamo che si creino nuove famiglie e nascano bambini. Spero che crescano sani, intelligenti, onesti e liberi

Possa l’amore vivere in ogni cuore e ispirarci tutti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e raggiungere le vette più alte per i nostri cari e la nostra unica e grande patria.

Buon anno, cari amici! Buon 2022!