VNA: una voce potente per diffondere informazioni sul Vietnam all’estero

Essendo uno dei pilastri mediatici di questo mezzo, la diffusione di notizie oltre i suoi confini ha contribuito a diffondere le linee guida e le politiche del Partito Comunista e dello Stato e a fornire informazioni ai sistemi di comunicazione internazionali, nonché a soddisfare le esigenze dei cittadini all’estero.

A tal fine, la Vietnam News Agency dispone di un contingente di sette unità di informazione primarie, otto editoriali e un sistema di corrispondenti in 58 province e cinque città autonome, nonché in 30 paesi, diventando una voce potente in molti importanti canali di comunicazione all’estero. .

Così, oltre ai dipartimenti mediatici, e nel tentativo di servire la diffusione della realtà del paese, l’agenzia fondò nel 1954 Vietnam Magazine, il primo del suo genere, e nel 1991 mise in circolazione il primo e unico giornale al mondo. Lingua inglese nel 1991. The Nation, Vietnam News (1991).

Due anni dopo, a questo giornale si aggiunse Le Courrier du Vietnam, l’unico quotidiano in lingua francese del paese, e nel 2008 apparve VietnamPlus, un portale online che offre notizie in sei lingue: vietnamita, inglese, francese, spagnolo e cinese. E russo. Nel 2010 è stato trasmesso il canale televisivo Vnews.

A complemento di questo lavoro, l’agenzia ha anche firmato contratti di servizio e accordi di cooperazione con più di 40 agenzie di stampa straniere, come Prensa Latina (Cuba), Xinhua (Cina), TASS (Russia), Kyodo News (Giappone) e Yonhap. (Corea del Sud), AFP (Francia) e Reuters (Regno Unito).

E anche con Associated Press (USA), Press Trust of India (India), IRNA (Iran), Algerian News Agency (Algeria), WAM (EAU) e altri, il che dimostra la sua reputazione nei forum internazionali.

In un commento pubblicato oggi in occasione del suo anniversario della fondazione, l’agenzia di stampa vietnamita ha sottolineato che durante i quasi ottant’anni della sua esistenza, ha compiuto sforzi costanti per rinnovare i suoi meccanismi e le sue metodologie di lavoro per diventare un moderno complesso di comunicazioni.

L’obiettivo, secondo il direttore generale della VNA Vu Viet Trang, è sempre stato quello di garantire una buona prestazione come principale agenzia nazionale di informazione estera.

Ha aggiunto che nel 2025 la VNA celebrerà il suo 80° anniversario con nuove responsabilità e in un momento in cui verranno commemorate molte delle pietre miliari storiche del Paese, come l’80° anniversario della Rivoluzione d’Agosto, la Giornata Nazionale e il 100° anniversario della Guerra del Vietnam. Rivoluzione. Giornalismo, tra gli altri.

VNA, come principale organo giornalistico e multimediale all’estero, continuerà a trasmettere messaggi sugli sforzi e sui risultati della nazione dopo quasi 40 anni di rinnovamento, per riaffermare il ruolo del giornalismo rivoluzionario nella costruzione e nello sviluppo nazionale, ha sottolineato.

poesia/mp