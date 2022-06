Voci critiche prima che Arelys incontri Anabel Pantoja in “Survivors” | Cinema e televisione

Molti non vedevano l’ora che arrivasse questa domenica Collegamento con l’Honduras Per il piacere di vedere una madre Yulin Pereira viso Annabelle Pantoga in sopravvissuti. Dopo aver vissuto come questo rapporto è cresciuto nel programma con l’opinione contraria di AresTutti volevano vedere questa riunione.

“Non conosci la gioia che mi dai Sapendo che mia madre è felice quanto me O di più e va bene così. “Non esiste una brava madre”, ha detto l’atleta. Carlo Suffren Calmati di nuovo dopo il loro incontro emotivo.

“Annabelle sì, cosa Siamo amici, siamo una coppiaabbiamo una relazione”, ha ammesso Yulen a sua madre, confermando di avere una relazione di cui non era molto felice in Spagna.

Annabelle incontra Arelys

Ma fino a questo punto, Arielles ha incontrato Annabelle per la prima volta. Aprì una porta in mezzo alla spiaggia e la trovò. Non aveva dubbi sulla sua identità e si precipitò verso di lei. Tutti e due Si sciolsero in abbracci e baci che lasciarono tante pietre Perché si aspettavano che il comportamento di sua suocera fosse ancora più freddo dopo tutto quello che aveva detto su di lei.

Arielles la ringraziò per essersi presa cura di suo figlio mentre Annabelle, isterica, continuava a ripetere quanto fosse forte lì. “Non sai di cosa sta parlando, non puoi immaginarloIl concorrente gli ha detto, ricordandogli che dovrebbe provare tutti i piatti che cucina.

“Pensavo che non avresti voluto vedermi“Gli disse una volta Annabelle. “Ero convinta che ti avrei aperto la mia casa”, le disse sua suocera. “Ti ho parlato un giorno della nomina”. Hai un figlio che vale milioniQualunque cosa io abbia, la voglio sempre nella mia vita”, ha detto la sopravvissuta a sua madre, “Lunga vita a te e a Manuel che l’hai sopportata”.

“Mi ha minacciato e ha detto, forse Arelys non ti amaAnnabelle racconta quello che Yulin le ha detto in alcune occasioni, ma non sembra proprio così.

Incontra il figlio della madre

Poi è arrivato il secondo incontro, madre e figlio. Ha aperto la porta presto e ha dato l’esempio dell’amore che li unisce. Tante lacrime perché si scioglievano in un eterno abbraccio. “sto bene’, continuava a ripetere, le stesse parole che gli aveva detto sua madre che lo misero in contatto con la sua famiglia.

Yulin ha detto a sua madre che Annabelle si prende molta cura di lei e che a volte viene graffiata perché se ne va senza dire nulla a nessuno. Ma la scena finale, vedere Arelys con la coppia, sarà quella di cui si parlerà di più durante la settimana. Arelys Anabel, Anabel Arelys, Dovremo sopportare tante avventure che saranno a lume di candelaYulin ha presentato le sue due mogli.

voci critiche

Un quadro idilliaco se non fosse stato per il fatto che il comportamento di Arelys sarebbe stato molto diverso in Spagna e sui social media Gli hanno gettato in faccia questa falsità Sull’incontro con Annabelle.

Vedremo cosa accadrà quando la coppia tornerà in Spagna e si renderà conto di cosa c’è là fuori.