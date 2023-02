Vodafone registra il rallentamento nel Q3 interessato in Germania, Italia e Spagna

Londra1 febbraio – La crescita dei ricavi di Vodafone dai servizi di gruppo è scesa all’1,8% nel terzo trimestre, in rialzo rispetto al 2,5% del secondo trimestre, a causa dei cali registrati in Germania, Italia e Spagna.

L’amministratore delegato ad interim Margherita Della Valle, che è subentrata dopo le dimissioni di Nick Reid a dicembre, ha mantenuto invariata la previsione per l’intero anno, ma ha affermato che il recente calo dei ricavi in ​​Europa ha dimostrato che Vodafone potrebbe fare meglio.

“Abbiamo già adottato misure per semplificare il nostro quadro per dare ai mercati locali piena autonomia e responsabilità di prendere decisioni aziendali migliori per i loro clienti”, ha affermato mercoledì.

L’operatore di telefonia mobile e banda larga ha riportato scarsi risultati in Germania, il suo mercato più grande, con ricavi da servizi in calo dell’1,8%, riflettendo la perdita di clienti a causa della scarsa preparazione ai cambiamenti passati.

Tuttavia, la società afferma che i suoi problemi operativi nel paese sono stati in gran parte risolti.

L’agguerrita concorrenza ha continuato a colpire Italia e Spagna, rispettivamente in calo del 3,3% e dell’8,7%.

Tuttavia, nel Regno Unito, ha sovraperformato del 5,3% grazie alla buona crescita dei clienti e all’aumento dei prezzi.