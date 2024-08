“Vogliamo giustizia per la Giordania”. soddisfazione

La medaglia della contesa è ancora viva quando le Olimpiadi di Parigi sono solo un bel ricordo. Jordan Chiles era sul podio nell’esercizio a terra, con una medaglia di bronzo al collo, e lui e la sua amica Simone Biles hanno rivolto un saluto speciale alla campionessa Rebecca Andrade in una delle bellissime foto dei Giochi.

Ma si seppe presto che era stata privata del minerale a causa di un problema amministrativo. L’americano è riuscito a vincere la medaglia grazie alla sua affermazioneMa la squadra rumena ha affermato di averlo fatto nel momento sbagliato e quindi la medaglia spetta ad Ana Barbuso. Pochi giorni fa, infatti, ha ricevuto la medaglia nel corso di una piccola cerimonia.

Non tutti sono d’accordo, a cominciare da Biles, che oltre ad arrivare secondo ai box, è uno dei migliori atleti di tutti i tempi con 11 medaglie olimpiche. “Riteniamo che questa decisione sia la procedura corretta? No, vogliamo giustizia per la Giordania “Ecco perché continueremo a sostenerla e incoraggiarla”, ha spiegato la leggenda dello sport. la gente.

Biles e Chiles sono amici, motivo per cui la prima deve offrirle alcune sessioni terapeutiche veloci per sostenerla in questo momento. “Abbiamo visto quello che ha fatto, è una circostanza davvero sfortunata. Perché non era mai successo niente del genere prima ed è davvero un peccato. Spero che tutti ricevano una medaglia, ma nella ginnastica non è così”, afferma la campionessa a tutto tondo alle Olimpiadi di Parigi.

“Siamo su FaceTime, mandiamo messaggi, Jordan sta attraversando molte emozioni“Ma non puoi lasciare che questi sentimenti ti fermino, questo è il modo più sano per uscire da una situazione del genere”, spiega la ginnasta.

Biles è anche uno di quelli che tengono Chiles in contatto con le cose online: “So che non è sui social media, quindi a volte le mando cose divertenti che ho visto e glielo faccio sapere.” “Posso inviarti qualcosa di veramente divertente che ho appena visto?” E mandagli piccole cose. “Cose per aiutarla, quindi sa di avere il sostegno di tutti.”