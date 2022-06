Voit paga 5; Padres è tornato contro i Cubs

Luke Voight si è schiantato in una gara in due parti e ha condotto altre tre volte con un doppio quando i San Diego Padres hanno ribaltato uno svantaggio di cinque partite battendo i Chicago Cubs 12-5 martedì notte.

Padres era in svantaggio per 5-0 quando il giocatore titolare Kyle Hendrix è stato ritirato dai Cubs dopo aver consentito alla coppia di Jake Kronworth di salire al sesto posto.

Voight ha fermato il lealista Chris Martin per lanciare un attacco a quattro tempi nel sesto inning. La sua doppietta di Mychal Givens ha dato a Padres il vantaggio per sempre ed è stata la chiave per sei punti nel settimo inning.

Wilson ha colpito Contreras due volte in casa, guidando in tre punti e segnandone tre. Tuttavia, i Cubs hanno subito l’ottava sconfitta consecutiva.

Kyle Tyler ha vinto (1-0) in due turni di playoff. La sconfitta è andata a Scott Evros (1-2).

Per quanto riguarda Padres, Dominicans Mane Machado 5-0 con un game run, Sergio Alcantara 1-0, Nomar Mazara 5-2 con un hit run e tre RBI. Il colombiano Jorge Alfaro 4-2 con due partite e un record. Il venezuelano Jose Azucar 4-2 con una partita e due gol.

Per i Cubs, il domenicano Christopher Morell ha segnato 3-0 in un inning e Jonathan Villar ha segnato 4-0. Il venezuelano Contreras ha segnato 4-3 in tre partite e ne ha prodotte tre.