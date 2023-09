Volendo rivaleggiare con The Sims, Life by You ti consente di insultare gli NPC

Scopri tutto sulla nuova competizione della leggendaria serie di videogiochi The Sims.

Se sei un fan dei videogiochi che simulano la vita di tutti i giorni, allora dovresti dare un’occhiata al nuovo progetto Paradox Tectonic.

Se sei una persona che ama i videogiochi che simulano la vita di tutti i giorni, probabilmente lo sai già Epico sim, i cui titoli sono campioni del genere da molti anni. Sebbene la quarta puntata di sim È stato pubblicato anni fa ed è ancora attuale e dà molto di cui parlare. Anche se ci sono già notizie su quali caratteristiche desiderano i fan per il quinto titolo. Ma non è tutto, perché sono stati sviluppati anche videogiochi ispirati allo stesso tema la vita da te Uno dei più attesi.

la vita da te è un nuovo titolo di simulazione di vita Che ha attirato le critiche dei fan simSebbene abbiano alcune somiglianze, promettono di distinguersi per le loro interazioni uniche e speciali che non sono mai state incorporate in altri videogiochi. Questo progetto ha come sviluppatore Il paradosso tettonico È stato pubblicato da Paradosso interattivo; Il gioco avrà gli strumenti migliori per personalizzare ogni personaggio secondo il tuo stile, progettare la tua casa e persino creare dialoghi di conversazione in modo naturale.

Queste ultime qualità hanno attirato l’attenzione del pubblico, motivo per cui sempre più persone aspettano questo nuovo progetto destinato a essere rilasciato al mondo. 12 settembre di quest’anno, essendo disponibile solo per PC. Ma non è tutto, i dettagli da scoprire sono tanti e, se volete conoscerli, vi invitiamo a continuare a leggere.

Tutto quello che devi sapere su Life by You: il nuovo videogioco che rivaleggia con The Sims

Come abbiamo già commentato, la vita da te associato allo stile sim. Tuttavia, questo nuovo titolo conterrà funzionalità esclusive mai viste prima in altri giochi di simulazione di vita, come l’opportunità di personalizzare ogni attività eseguita dal tuo personaggio, nonché di modificare le conversazioni. Quest’ultima è una grande novità di un anno fa sim Non era possibile, soprattutto un’opzione Insultare gli NPC che ti hanno infastidito.

Hannah Colfer, Designer titoli senior per Il paradosso tettonico, rivelato a giochi per computer I suoi tratti caratteriali la vita da te, che può scegliere di flirtare o insultare uno dei suoi colleghi. Quando canale di scolo Ha scelto l’opzione “insulto” e il suo personaggio si è rivolto all’NPC pronunciando parole offensive, dimostrando che in questo gioco ora è possibile rispondere in base alle relazioni che esistono tra i giocatori.

Allo stesso modo, puoi parlare con gli NPC in modo amichevole o ostile, tutto dipenderà dalla direzione delle relazioni. Questo gioco promette anche interazioni che potrai utilizzare nei dialoghi e nei diversi livelli o fasi della relazione tra il tuo personaggio e un NPC. D’altra parte, Rod Humble (Presidente L’ironia), lo ha menzionato la vita da te Da allora si rivolge agli utenti adulti Scene di relazioni romantiche e nudità. Tuttavia, la questione delle morti per malattia è stata ignorata, soprattutto a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19.

Un’altra somiglianza che questa proposta ha Il paradosso tettonico con sim è che i personaggi possono farsi dei nemici o creare una storia d’amore, ma la differenza sta nel dialogo personale in cui le relazioni con gli NPC progrediranno in modo naturale, senza la necessità di azioni o reazioni che ritardino o favoriscano i meccanismi. Tutto questo e molto altro ancora Puoi provarlo dal 12 settembrePerché questo titolo è ancora in fase di sviluppo.

per un po, Il paradosso tettonico E Paradosso interattivo Continuano ad apportare modifiche rilevanti prima del lancio. In questo senso hanno prestato attenzione alle opinioni del pubblico su ogni dettaglio rivelato, perché in questo modo gli sviluppatori possono apportare modifiche per migliorare l’esperienza dell’utente. per questa ragione, Life by You è uno dei giochi più attesi del momentoSoprattutto dai follower sim che stanno aspettando. E tu, cosa ne pensi? Sarai una vera competizione sim? Lo scopriremo molto presto.