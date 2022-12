Volkswagen ed Enel accelerano la mobilità elettrica in Italia

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2022 – 13:43

Francoforte (Germania), 13 dicembre (EFE).- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen e l’azienda energetica italiana Enel sono pronti ad accelerare la mobilità elettrica in Italia creando una rete di ricarica per veicoli.

Volkswagen ha dichiarato martedì che formerà una joint venture con la società del Gruppo Enel Enel X Way, specializzata nella mobilità elettrica.

L’obiettivo di questa joint venture, denominata Eviva, è creare un’ampia rete di ricarica sicura per accelerare la mobilità elettrica in Italia.

Ewiva ha inaugurato oggi a Roma la prima stazione di ricarica per veicoli elettrici.

“L’espansione dell’infrastruttura di ricarica gioca un ruolo chiave nel successo dei veicoli elettrici”, ha affermato Thomas Schmall, direttore tecnico di Volkswagen e filiale del gruppo.

“Con Enel e Volkswagen, due forti partner di diversi settori si sono uniti per promuovere la mobilità elettrica in Italia e in Europa”, ha aggiunto Schmall. EFE

