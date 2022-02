Volkswagen rivela maggiori dettagli sul design esterno e interno della nuova Amarok

La Volkswagen è vicina alla presentazione Peluche di nuova generazioneil pick-up che diventerà Sorella del Ford Ranger di nuova generazione (già lanciato E il Nel 2023 sarà prodotto in Argentina). Prodotto in Sud Africa Tuttavia, raggiungerà diverse parti del mondo Almeno in Argentina, la versione attuale continuerà a essere prodotta a Pacheco (Dopo Verrà prodotto Tarokpick-up compatto).

Al momento non si hanno notizie di un possibile arrivo nel Paese (tra cui Si diceva che potesse essere prodotto qui, ma il progetto è stato abbandonato), ma resta ancora un po’ di tempo per la presentazione globale.

Sebbene condividerà molti elementi con il pick-up ovale, Avrà un chiaro DNA Volkswagen (pur mantenendo le sue linee squadrate), Finora, è stato visto in alcune occasioni in rompicapo fotograficoE il Immagini “estreme”. E il Anche nei test con ampi travestimenti. D’altra parte, si prevede che ci sarà un file Versione Rchi diventerà Prossima sorella Ranger Raptor (ha già un appuntamento per lo spettacolo).

sotto la coperta, Dovrebbe avere la stessa meccanica del prodotto FordE il Anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali. In attesa di ulteriori notizie nei giorni scorsi Sono state inviate nuove foto che ci mostrano come sarà il camion dai lati, dal retro e dall’interno.

Per quanto riguarda la zona posteriore, Avrà fari a forma di C, durante il funzionamento La scatola conterrà un roll bar simile all’attuale variante Extreme. Spiccano le porte interne Volante multifunzione, strumentazione full digital, freno di stazionamento elettronico, selettore modalità di guida, cambio automaticoe una consolle centrale composta da un touch screen verticale. prossimo, Guarda le nuove immagini.