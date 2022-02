Sao Paulo, 2 feb (EFE).- El Grupo Volvo América Latina, sussidiaria del fabbricante sueco Volvo, dedicata alla produzione di camion in Brasile, anunció este miércoles que invertirá 1.500 millones de reales (unos 284,6 millones de en) su fábrica en el país hasta 2025. Los recursos serán destinados sobre todo a la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, y fueron anunciados después de que volvo registrara en 2021 su mestal desempe de la seño de Braño final, de 1970, según explicó la presa in un comunicato. “El excepcional resultado de 2021 alimenta nuestra confianza y compromiso para el futuro. Por ello, estamos renovando nuestro ciclo de inversiones en América Latina con más de 1.500 millones de reales”, afirmó en la nota el presidente del presidente del Grupo Latina Volvo . Para el ejecutivo, los próximos años serán un periodo de “grandi trasformazioni nell’industria dei trasporti” per lo que la sussidiaria in Brasile per la montadora seguirá trayendo “molte innovazioni” per il settore. En 2021, Volvo fue líder en la venta de camiones pesados ​​​​en Brasil, con 17.980 veicoli venduti, lo que refuerza l’importancia estratégica de la fábrica instalada en Curitiba, en el sur del país. La fabricante sueca cerró 2021 con 21.823 camiones comercializados en Brasil, un aumento del 45,7 % rispetto al registro nel 2020 e que fue impulsado por el agronegocio, la minería y la industria forestale. “Brasil mantuvo la importante posición de segundo mayor mercado de camiones de Volvo en el mundo, incluso en una época de limitaciones a causa de la pandemia y de restricciones en la cadena de suministros”, destacó Lirmann. El ejecutivo también señaló que hubo una “fuerte recuperación en 2021” en los demás mercados latinoamericanos, entre los cuales destacó Perú, con 1.628 camiones entregados, lo que supone un alza del 62 % frente+ a 2020, 55 y gas entre 42%). “In totale, fueron 25.808 camiones entregados en América Latina en 2021, un número un 43% superior al periodo anterior”, precisa la nota. Para 2022, la compañía ve “buenas perspectivas”, pese a los “desafíos” de la cadena productiva, ya sea por la capacidad o aumentos de los costos, que “exigirán atención a lo largo del año”, según dijo armann la crisis global de suministro di componenti elettronici. Asimismo, agregó, pese nell’ambiente economico inestable de la región, la “robustez” del mercato latinoamericano, abastecido por la fábrica localizada en Curitiba, justifica los planes de continuidad de inversiones en el continente. Sin embargo, la industria automotriz de Brasil comenzó 2022 con el peor desempeño para un mes de enero en los últimos 17 años, ya que las ventas de vehículos nuevos se limitaron a 126.486 unidades, una caída del 26,1% de en 2021 to a , según i dati divulgati dalla Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave).