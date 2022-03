Volvo scommette sull’elettricità in Messico e lancia un’auto elettrica esclusiva: AméricaEconomía

Nell’introdurre la C40 completamente elettrica nel mercato messicano, Volvo ha annunciato che stima che il 30% delle vendite ottenute nel 2022 proverrà da modelli elettrici o elettrici, a seconda dei suoi piani di mobilità e sostenibilità.

La casa automobilistica svedese ha affermato che la Volvo C40 Recharge Pure Electric è la prima vettura ad essere offerta esclusivamente in versione elettrica. Oltre ad essere la prima unità ad avere coprisedili completamente privi di pelle, rafforzando l’impegno di Volvo per la sostenibilità mentre si sforza di seguire le tendenze e le richieste del consumatore moderno, con un senso di responsabilità sociale e sociale.

“Volvo è la prima azienda premium ad aggiornare il proprio portafoglio per offrire versioni elettriche su tutti i suoi modelli e la prima a livello globale a impegnarsi a ridurre le emissioni di carbonio del 40%”, ha spiegato la società.

Per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto, si sta lavorando per ridurre del 25% le emissioni di carbonio nella catena di approvvigionamento e del 25% nei processi di produzione automobilistica.

Inoltre, entro il 2025, metà delle vendite del marchio svedese proverrà da auto elettrificate ed entro il 2030 il 100% del suo portafoglio sarà elettrico.

Volvo ha annunciato che la C40 Recharge Pure Electric è ora disponibile nel mercato messicano e viene offerta in una versione singola a 1.379.900 pesos messicani (65.971 USD).

In un evento a Città del Messico e negli stati di Puebla e Morelos, Volvo ha presentato il nuovo modello ai mercati del Messico, del Brasile e dei paesi importatori, mettendo in evidenza la nuova tecnologia, il comfort, la gamma e le caratteristiche di sicurezza di Volvo.

Tecnicamente, la Volvo C40 è alimentata da due motori che insieme generano 408 CV, e la Volvo C40 Recharge Pure Electric consente al consumatore di accelerare da 0-100 km/h in soli 4,7 secondi, e ha un’autonomia di 444 km, utile per gli spostamenti urbani e per le lunghe distanze, come Grazie alla sua batteria da 78 kWh, che garantisce 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, dalla data di consegna.