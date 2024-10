vs / La Supercoppa Italiana ripeterà il formato “Final Four” in Arabia Saudita

“Stare sull’erba è finito.” Andres Iniesta, leggenda della Rosa e dell’FC Barcelona, ​​ha annunciato con entusiasmo il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 40 anni, dopo una carriera durata più di due decenni, in una conferenza stampa tenutasi questo martedì a Barcellona.

“Non posso stare lontano dal calcio, è la mia vita e continuerà. Ora, per continuare ad allenare, mi sto laureando, questo è il mio prossimo passo. Cercherò di fare di nuovo un lavoro migliore, non è correre più dopo la palla, ma da un altro posto”Ha spiegato.

All’evento di Barcellona, ​​l’ex giocatore, nato a Fuentealbilla (Castilla-La Mancha), ha ripercorso la sua carriera da giocatore, dagli esordi nelle giovanili dell’Albacete, al periodo di maggior successo al Barcellona, ​​fino agli ultimi anni a Vissel. Kobe giapponese e Emirates Club degli Emirati Arabi Uniti, il suo ultimo club.

“Orgoglioso di lottare fino all’ultima goccia, la cosa più grande per me è essere un calciatore fino all’ultimo giorno. Orgoglioso di non mollare mai, triste di aver giocato fino a 90 anni. Vecchio ma felice di aver realizzato il mio sogno di essere un calciatore”ha detto un emozionato Iniesta in diversi momenti dell’evento.

Durante il suo addio, Andrés Iniesta era accompagnato dalla sua famiglia, tra cui moglie e figli, insieme a tanti volti del mondo dello sport come il presidente del Barça Joan Laborta, Emilio Putraguno in rappresentanza del Real Madrid e membri storici della squadra di Cuélé. Piguet e Xavi Hernandez e l’attuale allenatore Hansi Flick e molti giocatori dell’attuale prima squadra del club del Barcellona Dani Olmo, Kavi e Anzu Fati.

– Icona della grande generazione –

Il record di Iniesta mostra che il centrocampista ha vinto una Coppa del Mondo (2010), due Coppe Europee (2008 e 2012), quattro Champions League, tre Supercoppe europee, tre Coppe del Mondo, 9 campionati spagnoli, 6 Copas del Rey e 7 Supercoppe spagnole. Tazze.

Il suo gol al 116′ contro l’Olanda nella finale della Coppa del Mondo 2010, che ha visto la Spagna vincere la sua unica Coppa del Mondo finora, è diventato un’icona dello stile di gioco noto come tiki durante l’era di maggior successo della “Roja”. -Daga e da una delle migliori generazioni di calciatori spagnoli.

“È un onore e un privilegio far parte dell’era migliore della Nazionale fino ad oggi. Anche se ho segnato ai Mondiali del 2010, un gol viene accorciato dal gol che abbiamo segnato tutti insieme. , i tifosi, il resto i giocatori che hanno lottato per arrivarci e anche Dani Zarque ci ha visto”.Ha detto Iniesta.

Pedro Sánchez, capo del governo spagnolo, ha scritto sul social network X riguardo alla partenza di Iniesta: “Hai segnato il gol della nostra vita e hai messo il Paese sulle tue spalle per regalare alla Spagna la sua prima Coppa del Mondo”.

Andres Iniesta è il quinto giocatore ad aver indossato più volte la maglia della nazionale (131) dietro Sergio Ramos, Iker Casillas, Sergio Busquets (143) e Xavi Hernandez (133).

– “Barcellona mi ha cambiato la vita” –

Al Barcellona ha vinto 32 titoli, forse tutti, nell’era di maggior successo del club.

“Non si tratta solo di giocare, ma di come lo abbiamo fatto, di come ci siamo allenati, vedere i tifosi giocare felici, orgogliosi, aspettare con ansia le partite è qualcosa di magico e unico. Il periodo al Barcellona ha significato tutto per me”.ha detto l’ex star internazionale.

Ha militato nella prima squadra del Barcellona dal 2002 al 2018 ed è uno dei giocatori con più presenze con la maglia del Barça, 674 partite.

Avrebbe potuto ritirarsi al Barça visto che aveva firmato un contratto “a vita”, ma ha deciso di andarsene all’età di 34 anni perché non era sicuro che avrebbe “dato il massimo”.

– Riconoscimento mondiale –

L’addio di Iniesta ha suscitato molte reazioni, come quella che l’argentino Leo Messi ha postato in rete riguardo al suo ritiro: “Uno dei compagni di squadra più magici e qualcuno con cui mi è davvero piaciuto giocare. Mancherai al Ball, così come a tutti noi. Ti auguro sempre il meglio, sei un fenomeno”.

“Il Real Madrid desidera dimostrare il suo riconoscimento, la sua ammirazione e il suo affetto per una delle più grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale”Lo ha detto in un comunicato l’eterno rivale.

Durante l’evento molti dei suoi ex allenatori hanno dato il loro riconoscimento.

“Per la sua stazza, intensità e posizione, averlo come compagno di squadra e poterlo allenare”Lo ha annunciato l’attuale allenatore del PSG e del Barcellona (2014-2017) Luis Enrique.

“Spero di restare legato al mondo del calcio”Pep Guardiola, allenatore del City e del Barcellona (2008-2012).

L’ex allenatore della Spagna Vicente del Bosque lo ha definito un giocatore di “abilità e tecnica straordinarie”.

Barcellona, Spagna | AFP.