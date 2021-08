Vuelta a España 2021: questa la classifica generale dopo la tappa 9 | Altri sport | Gli sport

Richard Karapaz ha perso terreno ed è retrocesso in classifica generale, con lo sloveno Primoz Roglic in maglia rossa per il round spagnolo.

italiano Damiano Caruso (Victor of Bahrain) ha vinto la nona tappa Dal Giro di Spagna, che si concluderà domenica alle Alto de Velvec, Un porto di classe speciale che ha portato dei cambiamenti nella classifica generale. sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) continua a dominare la classifica maglia rossain cui l’ecuadoriano Richard Karabaz (Aeneus Grenadiers) sbarcò, A 10 minuti e 57 secondi dal capo. della comunità ecuadoriana, Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) centrare 50 E 43 minuti e 5 secondi dietro a Roglic. Anche Caicedo ha perso le sue posizioni e si trova in piazza 70, 56 minuti 2 secondi dietro al leader. Narvaez è al 78esimo posto in classificae 59 minuti e 20 secondi della maglia rossa. Nella classifica generale, la migliore squadra della giornata è stata Movestare Che ha portato Enrique Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez sul podioLa seconda e la terza, rispettivamente, con gli spagnoli in lotta diretta con Roglic nella promozione al Velvik. il suo tour spagnolo Il giorno di riposo è lunedì. Si riprende martedì con la tappa 10 e il percorso tra Roquetas de Mar e Rincon de la Victoria. (Dottoressa)

