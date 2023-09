Vuoi nuove gare in Baldur’s Gate 3? Questa mod aggiunge altri 54 personaggi per riportare il creatore del personaggio a lavorare per lunghe ore

Quando iniziamo a giocare a Baldur’s Gate 3, abbiamo ben chiaro che passeremo molte ore immersi nel mondo di Faerûn. Questo è il motivo per cui la ridicola quantità di tempo che investiamo nella comunità è diventata uno scherzo ricorrente nella comunità. Crea il nostro personaggioPerché una volta fatto ciò non potremo modificarne l’aspetto.

La gamma di opzioni che Larian Studios ha messo sul tavolo è impressionante, ma la mod su cui ha lavorato Dungeons and Souls è ancora più ampia. Sono ora disponibili un totale di altri 54 ceppi Scarica il meraviglioso multiversoche include esseri provenienti da universi come Eberron, Krynn, Etharis, Golarion, Malipāla e persino Eorzea.

Ognuno di essi è stato esaminato in dettaglio Evita che cadano in termini di statistiche e potenziale, quindi diventano un’altra opzione da considerare. “Nessuna razza viene esclusa se non è già aggiornata con il materiale originale. Fantastical Multiverse mira ad aiutare i giocatori a giocare a razze non-vanilla e incoraggiare grandi giochi”, spiega Dungeons and Souls.

Sebbene l’elenco sia davvero lungo, il suo creatore non è affatto disposto ad espanderlo ulteriormente, anche se tutto dipende “dal tempo libero che ho, dalla quantità di lavoro che sarà necessaria per farlo e se ho abbastanza ispirazione per desiderarlo”. “. Una delle aggiunte più intriganti è quella di Final Fantasy XIV, dove potremo creare personaggi basati sulle razze Hyur, Elezen, Roegadyn e Garlean del MMORPG di Square Enix.

In Vita extra | “Se non è divertente da giocare, non è nel gioco.” Baldur’s Gate 3 non si adagia sugli allori dopo il suo travolgente successo

In Vita extra | Baldur’s Gate 3 e i suoi dungeon mi hanno ricordato uno dei giochi più strani a cui abbia mai giocato: si gioca interamente al buio

In Vita extra | I personaggi di Baldur’s Gate 3 sono più emozionanti di un episodio di Game of Thrones e sono nel bel mezzo di un’orgia