Vuoi un’auto a benzina o diesel? Questo è il mio preferito quest’anno

Che macchina compro? Se non sei ancora pronto per “salire sul carro” della mobilità elettrica e Ci pensi l’acquisto di un’auto alimentato da carburante convenzionale, benzina o diesel, Non c’è molta conoscenza Quali sono i modelli più venduti quest’anno?

Mancano pochi giorni alla chiusura del 2022, In Spagna sono state immatricolate un totale di 311.578 auto a benzina e 127.459 diesel. questo è Rappresenta quasi la metà delle vendite di auto nel nostro Paese Finora quest’anno, il che significa che hQui sono molti gli automobilisti che scelgono ancora alternative al tradizionale powertrain Nonostante le restrizioni alla circolazione che verranno imposte nelle grandi città o il divieto di vendita di veicoli a combustione dal 2035.

L’auto a benzina più venduta

La Seat Arona guida la top ten delle auto a benzina più vendute quest’anno nel nostro Paese, con 15.891 unità vendute e una quota di mercato del 5,10%. Le vendite di questo modello sono diminuite del 12,22% quest’anno, in contrasto con quanto sta accadendo Volkswagen T-Roc, l’auto scelta quest’anno da 12.241 acquirenti le cui vendite sono aumentate del 12,92%, Secondo i dati dell’Associazione Nazionale dei Produttori (anfac).

La top five delle vetture preferite dagli acquirenti è completata da Dacia Sandero (12.222 unità, quota del 3,92% e crescita del 5,16%), Volkswagen T-Cross (12123 unità, quota del 3,89% e calo del -6,96%) e OpelCorsa (10.144 unità, 3,26% di share e 5,28% di crescita).

Il prossimo nella lista tra le auto a benzina preferite dagli spagnoli quest’anno è sedile ibiza (10.104 unità, quota del 3,24% e decremento del -24,28%), seguita da Cupra Formentor, che è il modello a benzina le cui vendite sono cresciute di più quest’anno (9051 unità, quota 2,90% e crescita del 34,63%), il Citroën C3 (8.646 unità, quota 2,77% e un calo del -16,27%), peugeot 208 (8.142 unità, quota del 2,61% e decremento del -10,36%) e peugeot 2008 (7.898 unità, quota 2,53%, -13,36%).

Auto diesel preferita

Tra le preferite con motore diesel, l’ammiraglia di quest’anno è la Citroen C4scelto da 6498 spagnoli. La quota di mercato di questo modello è del 5,10% e quest’anno le sue vendite sono cresciute del 38,23%. Completano la piattaforma di vendita per quest’anno peugeot 3008 (6026 unità, quota del 4,73% e calo del -7,45%) e AudiQ3 (5.816 unità, quota di mercato 4,56%, con un incremento del 15,58%).

Questo è seguito tra i preferiti con motore diesel di altri SUV peugeot 2008 (5.261 unità, quota del 4,13% e decremento del -28,02%), il Citroën C3 Aircross, il modello diesel le cui vendite sono cresciute di più quest’anno (4.843 unità, quota del 3,80% e in crescita dell’88,08%), spolverino dacia (4.712 unità, quota 3,70% e decremento -22,55%), peugeot 208 (4.564 unità, quota del 3,58% e crescita del 47,37%), Bmwx1 (4317 unità, quota del 3,39% e decremento del -9,38%), Citroën C3 (4.300 unità, quota del 3,37% e decremento del -1,31%) e peugeot 308 (3.656 unità, quota del 2,87% e decremento del -8,87%).