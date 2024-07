Vuoi usare Linux dal cloud? Ora è possibile con Google Drive

Sebbene le applicazioni pratiche di questa risorsa non siano ancora molte, essa costituisce un progresso nella tendenza verso l’uso di strumenti cloud che in futuro potranno offrire nuove opportunità di lavorare da qualsiasi luogo con accesso a Internet. Ad esempio, Linux può essere utilizzato da server SSH o repository Git.

Per installare o eseguire un sistema operativo era (ed è tuttora) necessario utilizzare una chiavetta USB, sulla quale è possibile creare dei dischi avviabili. La cosa innovativa del processo portato avanti da Ersie è che è riuscito a creare un Sistema avviabile all’interno di Google Drive. Dopotutto, come ha commentato un utente sull’argomento, il cloud non è altro che “il computer di qualcun altro”. Per implementare il processo è stato necessario controllare due elementi principali: FUSE (File System in User Space) e la fase del processo di boot di Linux.

FUSE è ciò che consente la creazione di file system nello spazio utente. Senza di esso, Google Drive non sarà in grado di interagire con il processo di avvio di Linux. D’altra parte, il processo di avvio di questo sistema operativo deve essere considerato con attenzione: durante esso, il kernel Linux decomprime nella RAM il file system temporaneo noto come initramfs, che serve per caricare il file system vero e proprio. Questo passaggio viene utilizzato per unire Rete di supporto e valvoleCiò rende possibile utilizzare Google Drive come supporto di avvio.