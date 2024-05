Wales Bonner e Adidas svelano la loro collezione Primavera/Estate 24

Una delle collaborazioni più ricercate delle ultime stagioni ritorna con design nuovi e vivaci vestiti E scarpe.

Avendo scosso l’industria delle scarpe da ginnastica con il suo prodotto ormai famoso Samba In cooperazione, Azienda Adidas E Galles Boner Continuando a unire le forze per offrire più pezzi che integrino il patrimonio sportivo del gigante sportivo. Tre righe Con lo spirito allegro del designer britannico. In questo modo riappare una selezione di abbigliamento che sostiene la cultura. com.athleisure Attraverso set di tute colorate, completi in maglia decorati con stampe accattivanti, camicie a maniche lunghe e corte e capispalla come trench e impermeabili.

Per quanto riguarda le scarpe, tutti gli sforzi di questa stagione si sono concentrati sulla silhouette Millenniolanciato sul mercato agli inizi degli anni 2000 e il cui aspetto ricorda quello delle scarpe Bowling. Con tomaia in pelle trapuntata, sono abbinate in una versione al pelo e nell’altra ad un pannello in morbida pelle. Inoltre, nuove iterazioni di Samba MN E il Adidas SL72.

il gruppo Adidas x Galles Bonner SS24 Sarà in vendita prossimamente 20 maggio In adidas.com E negozi fisici selezionati.