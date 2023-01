Wall Street apre in positivo, indice Dow Jones in rialzo dello 0,65%

Questo contenuto è stato pubblicato il 06/gen/2023 – 15:01

New York, 6 gennaio (EFE). Wall Street ha aperto nel venerdì verde e il Dow Jones Industrial Average, il suo principale benchmark, è salito dello 0,65% dopo la pubblicazione dei nuovi dati sulla disoccupazione, che hanno mostrato un leggero calo a dicembre.

Dieci minuti dopo l’inizio delle operazioni alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones è salito di 213,33 unità, a 33.143,41 numeri interi, mentre il selettivo S&P 500 è salito dello 0,52%, ovvero 19,68 punti, a 3.827,78 punti.

Anche il Nasdaq Composite Index, dove sono quotate le principali società tecnologiche, ha registrato un leggero aumento, nel suo caso dello 0,15%, o 15,01 numeri interi, a 10.320,25.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti (USA) è sceso di due decimi a dicembre al 3,5%, secondo i dati diffusi venerdì dal Bureau of Labor Statistics (BLS).

Tuttavia, nell’ultimo mese dell’anno, sono stati creati 223.000 nuovi posti di lavoro, 40.000 in meno rispetto a novembre, in un momento in cui sul mercato del lavoro potrebbero manifestarsi gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse per il contenimento dell’inflazione.

Tra i settori, hanno dominato i numeri verdi, con i guadagni più forti per l’energia (1,75%) e le materie prime non essenziali (1,55%), mentre in rosso sono spuntati i settori delle materie prime (-0,8%) e della salute (-0,51%).

Tra i 30 titoli Dow, non ci sono stati grandi cambiamenti. Tra le società redditizie si sono distinte Dow Inc (1,98%), Walmart (1,77%) e Visa (1,22%), mentre Home Depot (-1,77%) e Microsoft (-1,3%).

In altri mercati, il petrolio del Texas è salito in questo momento a 74,79 dollari al barile, il rendimento delle obbligazioni decennali statunitensi è sceso al 3,703%, l’oro è salito a 1847,7 dollari l’oncia e il dollaro è salito rispetto all’euro, con una variazione di 1,0511. EFE

fjo/psh

� EFE 2023. La ridistribuzione e ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA