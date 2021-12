Wall Street apre in verde, Dow sale dello 0,01%

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2021 – 15:15

New York, 31 dicembre (EFE). – Wall Street ha aperto in positivo venerdì, e il suo indice principale, il Dow Jones degli Industriali, è cresciuto leggermente dello 0,01% nell’ultima sessione di un anno molto positivo per i mercati.

25 minuti dopo l’inizio della sessione alla Borsa di New York, il Dow Jones è salito di 1,93 punti a 36.400,01, mentre l’S&P 500 selettivo è salito dello 0,04%, ovvero 2,06 unità, a 4.780,79 punti.

Da parte sua, il Nasdaq Market Composite Index, in cui sono quotate le società tecnologiche con la valutazione più alta, è aumentato dello 0,06%, o 9,45 numeri interi, a 15.751,01.

Il mercato azionario di New York ha iniziato la giornata oscillando vicino alla linea piatta, con poco volume di scambi e nessuna grande novità per guidare le scommesse degli investitori.

“Non vediamo l’ora di una giornata tranquilla sui mercati, guidata dal posizionamento di fine anno e con la maggior parte dei mercati globali chiusi, ad eccezione di Regno Unito e Stati Uniti”, ha affermato l’analista Tom Essay di The Seven Reports.

Sul conto annuale, il Dow combina una rivalutazione di quasi il 19%, l’S&P 500 del 27% e il Nasdaq del 22%.

Per settori, il maggior guadagno questa mattina è stato quello immobiliare (0,19%) e sanitario (0,08%), mentre le telecomunicazioni (-0,56%) e la tecnologia (-0, 35%) sono state le più colpite.

Tra le 30 società quotate al Dow Jones, spiccano IBM (0,38%) e MSD (0,26%) rispetto a quelle di Microsoft (-0,85%) e Nike (-0,52%).

In altri mercati, il petrolio del Texas è sceso a 76,16 dollari al barile, l’oro è salito a 1.823,80 dollari l’oncia, il rendimento dei Treasury a 10 anni è rimbalzato all’1,519% e il dollaro è sceso contro l’euro, con una variazione di 1,1341. EFE

nqs / psh

