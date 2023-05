Wall Street apre su terreno misto, con il Dow in calo dello 0,19%

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2023 – 14:13







New York, 16 maggio (EFE). – Wall Street ha aperto questo martedì su un terreno misto e il Dow Jones Industrial Average, il suo indice principale, ha perso lo 0,19% all’apertura, quando gli investitori hanno analizzato i pessimi risultati commerciali e le prospettive di Home Depot, il mondo. La più grande catena di negozi di bricolage e articoli per la casa.

Quindici minuti dopo l’inizio delle operazioni alla Borsa di New York, il Dow Jones è sceso a 33.286 unità e l’S&P 500 selettivo è sceso dello 0,03% a 4.134 punti.

Da parte sua, il Nasdaq Composite Index, dove sono quotate le principali società tecnologiche, è avanzato dello 0,10% a 12.379 numeri interi.

Le azioni di Home Depot, che è quotata al Dow Jones Industrials Group, sono scese dell’1,23% dopo che il rivenditore di articoli per la casa ha riportato utili trimestrali deludenti e ha abbassato la sua previsione per l’intero anno.

Le vendite sono state inferiori del 2,7% rispetto alle aspettative di Wall Street, segnando la più grande perdita di entrate della società dal novembre 2002.

D’altra parte, gli investitori democratici e repubblicani attendono un accordo sul tetto del debito Usa.

Per settore, gli unici guadagni sono stati per il settore della tecnologia e delle comunicazioni, che sono aumentati rispettivamente dello 0,67% e dello 0,01%. Mentre le perdite maggiori sono state per l’energia e le materie prime, che sono scese rispettivamente dello 0,85% e dello 0,71%.

Tra i 30 titoli Dow Jones, i maggiori perdenti sono stati Nike (-2,44%) e Home Depot (-1,23%), mentre i maggiori guadagni sono stati Microsoft (1,32%) e Apple (0,48%). EFE

syr / mvs / psh

© EFE 2023. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA