Wall Street chiude in modo misto e l’S&P 500 si dirige verso un mercato ribassista

New York, 14 giugno (EFE). Wall Street ha chiuso martedì su terreno misto e l’indice S&P 500 selettivo è sceso dello 0,38%, entrando ulteriormente in un mercato ribassista, in un momento in cui gli azionisti sono diventati sempre più preoccupati per l’inflazione statunitense, la più alta degli ultimi quattro decenni.

Al termine delle operazioni alla Borsa di New York, il Dow Jones è sceso dello 0,50%, ovvero 151,91 punti, a 30.364,83, mentre l’S&P 500 ha perso selettivamente 14,15 unità a 3.735,48.

Il Nasdaq Market Composite Index, che raggruppa le principali società tecnologiche, è stato l’unico a chiudere in positivo, in rialzo dello 0,18%, ovvero 19,12 numeri interi, a 10.828,35.

Le mosse sono arrivate dopo le pesanti vendite di lunedì.

L’S&P 500 è sceso del 3,9% ieri al livello più basso da marzo 2021 e ha chiuso di oltre il 21% al di sotto del massimo record stabilito a gennaio.

La Federal Reserve statunitense (Fed) annuncerà domani un rialzo dei tassi e lunedì sia la CNBC che il Wall Street Journal hanno previsto che la Fed “probabilmente” considererà un aumento di 75 punti base, maggiore dei fondamentali dell’aumento di 50 punti. Cosa che molti operatori si aspettavano.

Gli azionisti sono sempre più preoccupati per l’inflazione statunitense, poiché venerdì scorso il Bureau of Labor Statistics ha annunciato che il tasso di inflazione statunitense è salito all’8,6% a maggio, tre decimi in più rispetto ad aprile e il livello più alto degli ultimi quarant’anni.

Da parte sua, il rendimento di riferimento del Treasury USA 10 anni ha raggiunto martedì il 3,467%, il massimo che non si vedeva da aprile 2011, a fine sessione.

“Se il rally dei prezzi non è terminato, il mercato azionario non finirà di ritirarsi”, ha detto alla CNBC Jim Poulsen, analista capo degli investimenti presso The Leuthold Group.

Gli unici settori che hanno chiuso in verde sono stati tecnologia (0,64%) ed energia (0,07%); Mentre le perdite maggiori sono state nei servizi pubblici (-2,58%), nei beni di prima necessità (-1,29%) e nell’assistenza sanitaria (-1,07%).

Tra le 30 società quotate al Dow Jones, le perdite maggiori sono state Procter & Gamble (-3,12), Coca-Cola (-2,74%) e UnitedHealth Group (-1,69%); Mentre i guadagni maggiori sono stati registrati da Boeing (5,44%), Microsoft (0,97%) e Apple (0,67%).

In altri mercati il ​​prezzo del petrolio texano è sceso a 118,93 dollari al barile, ea fine sessione l’oro è sceso a 1809,7 dollari l’oncia e il dollaro è sceso nei confronti dell’euro con una variazione di 1,0414. EFE

