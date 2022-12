Wall Street è piena di numeri verdi guidati dall’attrazione del Nasdaq

Wall Street È verde dopo una giornata di ripresa guidata dal settore tecnologico, uno dei settori più colpiti quest’anno. il Dati sull’aumento delle richieste di disoccupazionepiù modesto del previsto, oltre al desiderio degli investitori Termina l’esercizio con una nota positiva– Figure verdi rinforzate su parquet newyorkese

Al termine delle operazioni sul parquet da Grande Melaindice principale, Dow Jonesaggiunge l’1,05% a 33.220,80 punti pur essendo selettivo Standard & Poor’s 500 È aumentato dell’1,75% a 3.849,28 punti. La parte migliore era davanti a lui NasdaqChe riunisce le maggiori aziende tecnologiche del Paese, dopo essere salite del 2,59%, a quota 10.478,09 punti.

Molti investitori hanno approfittato dei ribassi degli ultimi giorni per acquistare azioni più economiche, in particolare le grandi aziende tecnologiche come Teslache è aumentato dell’8%, Netflix (5,14%), Amazzonia (2,88%), manzana (2,83%), l’alfabeto (2,82%) e Microsoft (2,76%).

Secondo gli analisti, il mercato è ancora sospeso Ripresa dei viaggi in entrata e in uscita dalla Cina E la forte ondata di Covid-19 a cui sta assistendo il Paese, che può incidere sulla domanda globale e, dall’altro, sulle catene di approvvigionamento. Negli Stati Uniti, il governo ha segnalato oggi un aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione la scorsa settimana, fino a 225.000più modesto del previsto.

In ogni caso, gli analisti sottolineano che nelle ultime sedute c’è stato un minor volume di scambi, che favorisce la volatilità, e che gli investitori vogliono chiudere l’anno in positivo viste le notevoli perdite che il 2022 lascerà agli indici.

Tutti i settori guadagnati oggi. I guadagni maggiori vanno alle aziende Comunicazioni (2,69%), Tecnica (2,64%) e beni non essenziali(2,57%), che è sulla buona strada per essere il peggior stop dell’anno. Tra i 30 valori dell’indice Dow Jones spicca Walt Disney (3,58%), forza vendita (3,17%) e Intel (2,62%) oltre a manzana S Microsoftmentre stanno solo scendendo Walgreens (-0,29%) f msd (-0,23%).

In altri mercati, olio da trasmissione bassa A 78,40 dollari al barile, e quando la borsa chiudeva, era il prezzo di un barile di petrolio Rendimento obbligazionario a 10 anni Pochi del 3,828%, il L’oro sale A $ 1.822,30 l’oncia e un dollaro Fare un errore Land contro euro, con un cambio di 1,0665.