Wall Street è rimbalzata e ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive

Wall Street Ho chiuso questo giovedì con una nota positiva e selettiva Standard & Poor’s 500che è in una serie di sconfitte da ottobre, Guadagna lo 0,75% oggianche 29,59 punti, fino a raggiungere 3963,51. Dopo che la campana ha suonato alla Borsa di New York, il Dow Jones ha guadagnato 183,56 punti (+0,55%) a 33781,48 mentre l’indice composito Nasdaq vinto – vinto 123,45 punti (+1,13%)finché rimane a 11.082.00.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha osservato oggi che gli indicatori compositi anticipatori – che indicano in anticipo le inversioni del ciclo economico – puntano tutti a crescita rallentata Nella maggior parte delle grandi economie: Stati Uniti, Canada, Regno Unito e l’intera Eurozona.

Tendenza green oggi a Wall Street Non sembra negare i timori di recessioneL’analista finanziario di LPL Quincy Crosby ha minimizzato i guadagni della giornata, sostenendo che dopo diversi giorni di vendita, gli investitori tendevano ad acquistare, anche se modestamente, ha detto.

Anche oggi l’ho imparato Il numero settimanale di richieste di disoccupazione negli Stati Uniti La scorsa settimana è salito a 230milarispetto ai 226.000 registrati nella settimana precedente, come riportato giovedì dal Bureau of Labor Statistics (BLS, in inglese).

Lo stesso analista di LPL ha ritenuto che questi dati significassero ancora una volta il paradosso “cattive notizie sono buone notizie”, perché questo minor potere occupazionale potrebbe smorzare l’inflazione. Per settori, hanno prevalso i guadagni, guidati da aziende tecnologiche (+ 1,59%) f beni non essenziali + (1,05%) e solo una striscia Comunicazioni (-0,5%) f energia (-0,47%).

Tra le 30 componenti dell’indice Dow Jones, il verde ha dominato, evidenziando rialzi di Nike (+2,8%), Cisco (+ 1,68%) f Boeing (+1,46%); D’altra parte, le perdite sono state identificate Goldman Sachs (-0,51%) f express (-0,41%).

In altri mercati, eIl petrolio del Texas è sceso a 71,46 dollari botte E l’oro è salito a 1901,30 dollari L’oncia e il dollaro hanno perso terreno nei confronti dell’euro, con un cambio 1.0554.