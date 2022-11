Wall Street è salito quando la Federal Reserve ha segnalato un rallentamento dei rialzi dei tassi

Scritto da Carolina Mandel e Sinéad Caro

23 novembre – I principali indici sono saliti a Wall Street mercoledì dopo che i verbali della riunione di novembre della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti hanno mostrato che gli aumenti dei tassi di interesse potrebbero presto allentarsi.

* Una “maggioranza significativa” dei politici federali in una riunione all’inizio di questo mese ha convenuto che sarebbe “probabilmente presto opportuno” rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi, secondo i verbali pubblicati mercoledì.

“Ciò di cui i mercati azionari avevano bisogno per continuare a rafforzarsi di recente è ciò che abbiamo registrato”, ha affermato Michael James, amministratore delegato del trading azionario presso Wedbush Securities a Los Angeles.

* Dall’ultima riunione della Federal Reserve dell’1-2 novembre, gli investitori sono stati più ottimisti sul fatto che la pressione sui prezzi abbia iniziato ad allentarsi, suggerendo che anche l’aumento dei tassi di interesse può contribuire a ridurre l’inflazione.

*Sulla base di numeri grezzi, l’S&P 500 è salito di 24,03 punti, o dello 0,61%, a 4.027,46. Mentre il Nasdaq Composite Index ha aggiunto 112,77 punti, o l’1,01%, a 11.287,18 unità. Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 97,01 punti, o lo 0,30%, a 34.200,35.

* Il volume era scarso prima della festa del Ringraziamento di giovedì e il mercato statunitense aprirà solo metà sessione venerdì.

* All’inizio della mattinata, un mix di dati economici ha portato a un calo del rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni, che ha aiutato il rally delle azioni.

* C’è stato un aumento maggiore del previsto nel numero di americani che hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione la scorsa settimana e l’attività commerciale negli Stati Uniti si è contratta per il quinto mese consecutivo a novembre.

* Inoltre, la fiducia dei consumatori statunitensi è aumentata e le vendite di case hanno superato le aspettative.

* Le azioni di pesi massimi tra cui Amazon.com Inc e Meta Platforms Inc sono aumentate di oltre l’1%.

* Tesla Inc è salita del 7,4% dopo che Citigroup ha aggiornato il rating del produttore di auto elettriche a “neutrale” da “vendere”.

* Deere & Co è balzata del 5,5% dopo aver riportato utili trimestrali superiori alle attese.

Nordstrom Inc è scesa del 4,5% poiché il rivenditore di moda ha tagliato le sue previsioni di profitto a causa delle forti vendite per attirare i clienti preoccupati per l’inflazione.