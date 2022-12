Wall Street ha aperto in rialzo e il Dow Jones è salito dello 0,35%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 dic 2022 – 14:55

New York, 28 dicembre (EFE). Wall Street ha iniziato a salire oggi e il Dow Jones Industrial Average, il suo indice principale, è salito dello 0,35%, mentre gli investitori attendono nuovi dati economici che potrebbero fornire indizi sullo stato dell’economia.

Dieci minuti dopo l’inizio delle operazioni alla Borsa di New York, il Dow Jones ha aggiunto 115,37 unità, a quota 33.356,93, mentre l’indice selettivo S&P 500 è salito dello 0,41%, ovvero 15,74 punti, a quota 384.499 punti.

L’indice Nasdaq Market Composite, dove sono quotate le principali società tecnologiche, è salito dello 0,45%, o 46,31 numeri interi, a 10.399,53.

Il parquet di New York è salito moderatamente questo mercoledì, in attesa del rilascio di nuovi dati sulla produzione e sulle vendite di case negli Stati Uniti, che potrebbero fornire indizi sul fatto che gli aumenti dei tassi di interesse promossi dalla Federal Reserve (Fed) stiano raggiungendo il loro obiettivo di raffreddamento. Economia.

Per quanto riguarda i settori, i maggiori guadagni sono stati per le materie prime non essenziali (0,83%) e l’immobiliare (0,64%), mentre l’energia è partita solo con perdite (-0,53%).

Delle trenta società Dow Jones, Visa (1,04%) e Amgen (0,44%) sono state le più favorite, mentre Chevron (-0,45%) e Walmart (-0,36%) sono state le peggiori. EFE

jfu/jgb

