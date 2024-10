Wall Street ha bisogno di un miglioramento dell’8% degli utili per evitare di aggiungere ulteriore pressione al mercato

Come ogni inizio trimestre, arriva il momento per le aziende di fare il quiz sul tema degli ultimi tre mesi. Quasi come al solito, le principali banche statunitensi apriranno ufficiosamente la stagione dei risultati del terzo trimestre venerdì, anche se alcune altre banche come Pepsi o Domino stanno anticipando tale data.

Questa stagione degli utili arriva in un momento complicato. Da un lato, la tensione geopolitica si è nuovamente intensificata negli ultimi giorni dopo l’attacco iraniano a Israele e l’incursione di quest’ultimo in territorio libanese. Tuttavia, i mercati azionari non riflettono una maggiore avversione al rischio da parte degli investitori, nonostante alcuni cali in Europa la scorsa settimana.

Allo stesso tempo, anche gli investitori stanno abbandonando gli asset di debito, e anche i bond statunitensi a 10 anni sono saliti nuovamente durante la sessione di lunedì al 4% di redditività (un calo di prezzo), cosa che non accadeva dal 1° agosto.

Naturalmente, ciò che dà davvero il tono ai mercati sono le aspettative sui tassi di interesse, che si sono calmate in questi giorni con i buoni dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che… Allentare la pressione sulla Fed Per tagliare altri 50 punti alla prossima riunione.

Con i mercati azionari che raggiungono il loro tetto massimo e anche le loro valutazioni, l’unica giustificazione rimasta per il mercato è l’aspettativa di un aumento degli utili che attenuerà i multipli, mettendo così gli argomenti al servizio dei rialzisti del mercato azionario.

Pertanto, gli analisti stabiliscono il livello per superare il test La crescita dell’utile per azione non supera l’8% Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ciò significa superare nuovamente il record storico (vedi grafico). Questo miglioramento dell’8% è il più grande in due anni.

Se guardiamo allo sviluppo delle previsioni per l’anno nel suo insieme, il consenso degli analisti per quest’anno prevede di raggiungere i 237 dollari per azione, che è una cifra 10% in più rispetto a quanto riportato nel 2023che in realtà era il più grande data la presenza di dati.

“La recente stagione degli utili si è conclusa con sorprese positive, mostrando una notevole resilienza dei margini e abbondanti rendimenti di capitale”, osserva Barclays. “D’altro canto notiamo un atteggiamento cauto negli annunci di investimenti [capex]E aggiungono: “Ci aspettiamo performance peggiori dai settori ciclici e sorprese positive nel settore della tecnologia e dei semiconduttori che le aziende nordamericane hanno raggiunto gli obiettivi fissati finora, che erano ambiziosi, e la probabilità di una recessione rimane bassa”. , sostengono alla Bank of America.

“Le azioni statunitensi rimangono gli asset più attraenti per gli investitori grazie alla forte crescita economica, ai profitti aziendali e al flusso di investimenti verso l’intelligenza artificiale”, hanno spiegato a Evely. “Il mercato sta scontando positivamente questa crescita degli utili e una maggiore stabilità economica nel contesto di tassi di interesse più bassi”, hanno aggiunto.

Più volatilità

La crescente tensione in Medio Oriente ha fatto crollare i mercati azionari la scorsa settimana e la volatilità è aumentata ancora una volta Sopra i 20 puntiI suoi livelli sono ancora lontani dallo shock borsistico di inizio agosto. “La ritorsione israeliana non sarà neutrale per il mercato, che, d’altro canto, continua ad anticipare ciò che accadrà nelle elezioni americane del prossimo mese”, hanno spiegato da Bankinter. “JPMorgan e Wells Fargo pubblicheranno i risultati venerdì e si prevede che siano forti, il che potrebbe portare al desiderio di un rimbalzo da chiudere una settimana dopo, dopodiché saremo già troppo vicini alle elezioni per aspettarci che il rimbalzo continui .” Aggiungono.

Da questa parte dell’Atlantico, si prevede che la stagione degli utili supererà anche la stagione del terzo trimestre del 2023 e, nello specifico, gli analisti stanno calcolando l’utile per azione aumenterà di oltre il 6%fino a 9,4 euro, in linea con il risultato del 2022, che è stato il migliore nella storia dell’indice Stoxx 600. Nel corso dell’intero anno, secondo le previsioni, dovrebbe battere il record del 2022 Profitto più alto dell’1,6%. Dell’anno scorso.