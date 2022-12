Wall Street ha ottenuto la metà del 2022 giusta; L’altra metà faceva lo stesso male

Il giorno del giudizio azionario di Wall Street non è stato del tutto sbagliato nel 2022. In effetti, gli utili dell’S&P 500 sono sulla buona strada per soddisfare le aspettative degli analisti fissate dagli analisti quasi un anno fa. I prezzi delle azioni, tuttavia, sono un’altra storia.

Come possono gli analisti e gli strateghi avere ragione sui fondamentali e sbagliare sulle implicazioni per gli investimenti? Uno sguardo all’anno passato offre alcuni indizi. Uno è che mentre è ancora importante monitorare l’analisi dei fornitori e seguire le indicazioni delle recensioni, la previsione a 12 mesi non dovrebbe essere presa troppo alla lettera.

Il bene

Il lato corto sta per pubblicare uno dei suoi anni migliori in termini di proiezioni EPS nella storia recente. All’inizio dell’anno, gli analisti prevedevano circa $ 221 per azione di utili rettificati per l’S&P 500 nel 2022, sulla base di un’analisi al rialzo. A meno che le aziende non pubblichino risultati sorprendentemente negativi (o forti) nel quarto trimestre, probabilmente chiuderanno l’anno dell’1-2% al di sotto di quel numero, in quella che potrebbe essere la previsione più accurata dal 2014.

Naturalmente, un consenso può finire per essere giusto per le ragioni sbagliate. Pensiamoci:

È probabile che gli utili del segmento generale dei beni di consumo voluttuari finiscano di circa il 23% al di sotto dei livelli previsti nel dicembre 2021.

È probabile che i guadagni dei servizi di telecomunicazione siano inferiori al 16%.

Ma entrambi saranno controbilanciati dall’utile per azione del settore energetico, che potrebbe superare le previsioni di dicembre 2021 di oltre il 100%.

Un anno fa, pochi analisti si rendevano conto che le aziende che eliminano l’apprezzamento dei consumatori avrebbero subito un duro colpo, specialmente quelle che vendono beni durevoli. Durante i primi giorni della pandemia, gli americani hanno acquistato in eccesso elettrodomestici, mobili ed elettronica e la tendenza si è invertita drasticamente nel 2022. Ciò ha portato a revisioni al ribasso per aziende come Best Buy Co. Inc. e Whirlpool Corp.

Ma la spesa dei consumatori non è del tutto scomparsa. I soldi sono andati altrove. La gente è andata oltre, quindi il business della bellezza è esploso. Hanno anche speso di più in cibo e carburante sempre più costosi, quindi Exxon Mobil Corp. ha avuto un anno epico ei supermercati sono rimasti a galla. Di conseguenza, la crescita dell’EPS è rimasta relativamente forte.

cattivo

Sfortunatamente, i mercati azionari non si limitano a scommettere sui guadagni e quest’anno gli strateghi sono stati infelici in ogni altro modo.

In effetti, gli strateghi hanno frainteso i multipli – il “prezzo” nel rapporto prezzo/utili – e la maggior parte di ciò è dovuto a ciò che è accaduto con la politica monetaria. Alla fine del 2021, pochi investitori avrebbero sospettato che l’inflazione sarebbe stata così pervasiva e persistente come è stata, per non parlare della risposta della Federal Reserve che ha alzato il tasso target sui fondi federali a un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,5%, il tasso più alto dal 2007.

vincoli responsabiliUna Fed aggressiva e rendimenti obbligazionari più elevati hanno trascinato al ribasso le valutazioni

Ciò ha influito sul mercato azionario ed è probabilmente il motivo principale per cui il multiplo degli utili è sceso da circa 23 volte nel dicembre 2021 a circa 17,5 volte oggi. Tassi di interesse più elevati, senza rischio, significano che le obbligazioni, relativamente parlando, competono meglio per attirare l’attenzione degli investitori. Costi di prestito benchmark più elevati rendono anche il finanziamento più costoso per le imprese.

Ciò che non si riflette in tali valutazioni è un premio di rischio aggiuntivo per il titolo. Se gli Stati Uniti sembrano sul punto di entrare in una recessione, la storia mostra che gli investitori richiederanno sconti più elevati per compensare la detenzione di azioni rischiose durante una tale tempesta e le valutazioni potrebbero contrarsi ulteriormente anche se i rendimenti sui bonus diminuissero.

non vedo l’ora

La domanda, ovviamente, è cosa questo significhi per il 2023. La previsione mediana dei 22 strateghi nell’ultimo sondaggio di Bloomberg è che l’S&P 500 chiuderà il prossimo anno a circa 4.078 punti, il 6% sopra i livelli attuali. Questo è lontano dallo scenario catastrofico che alcuni chitarristi hanno in mente. Ma non è neanche eccezionale.

Sopravvalutazione delle procedureGli strateghi hanno sopravvalutato le azioni di uno dei margini più ampi degli ultimi decenni

Ma che peso meritano queste opinioni? Solo sette volte nei 23 anni di dati il ​​valore effettivo dell’indice a fine dicembre è stato entro il 5% dalla previsione di consenso per l’inizio dell’anno. Altre nove volte Wall Street ha puntato troppo in alto e in altri sette anni le aspettative sono state troppo basse. Inoltre, le prospettive tendono ad essere particolarmente negative durante i periodi di turbolenza economica, con i maggiori crolli che si sono verificati nel 2001, 2002, 2008 e ora nel 2022.

Onestamente, questo è comprensibile. Come in meteorologia, le proiezioni precedentemente fatte finora possono sembrare assurde col senno di poi e dovrebbero essere riviste con l’avvicinarsi del tempo in questione. Tuttavia, è utile tenere a mente un numero di fronte a un anno incerto, così come è rassicurante tracciare il percorso di un uragano che molto probabilmente cambierà rotta man mano che si avvicina alla terraferma. Sebbene le previsioni siano relativamente ottimistiche, è necessario tenere conto di una serie di risultati e prepararsi al peggio.

Questa nota non riflette necessariamente l’opinione del comitato editoriale o di Bloomberg LP e dei suoi proprietari.