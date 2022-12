Wall Street ha subito perdite per tre settimane a causa dei timori di una recessione

Questo contenuto è stato pubblicato il 23-dic-2022 – 21:48

New York, 23 dicembre (EFE). – Wall Street ha attraversato una terza settimana negativa, poiché due dei suoi tre principali indici hanno perso nel conto settimanale, a causa dei timori di recessione degli investitori e del fatto che le banche centrali delle principali economie continuano ad aumentare i tassi di interesse per calmare l’economia e fermare l’inflazione.

Per l’intera settimana, il Dow Jones Industrial Average – il principale punto di riferimento per il mercato azionario di New York – è salito dello 0,9%, mentre l’S&P 500 selettivo è sceso dello 0,2% e il Nasdaq ha perso il 2%.

Sentiment non condiviso dagli investitori dall’altra parte dell’Atlantico, le borse europee hanno chiuso una settimana positiva: negli ultimi cinque giorni Madrid è salita dell’1,93%, Londra dell’1,92%; Parigi, 0,81%; Milano, 0,8%; L’indice di Francoforte e l’Euro Stoxx 50, che comprende le maggiori società quotate, sono aumentati dello 0,34%.

La riluttanza a spostare gli investitori nella borsa di New York oggi è stata individuata dal fondatore di Navellier & Associates, Louis Navellier, che ha confermato in un comunicato alla CNBC: “I numeri economici annunciati oggi evidenziano la difficoltà che gli investitori stanno affrontando oggi. giorno, dove numeri deboli portano timori di recessione e numeri forti portano paura della Fed.

I numeri a cui Navellier si riferiva sono l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), che misura l’inflazione nei principali prodotti di consumo personale, che è aumentato leggermente più di quanto previsto dagli analisti.

L’indice della spesa per consumi personali di novembre è cresciuto del 4,7% rispetto all’anno precedente, lo 0,1% in più rispetto alle attese, il che significa che l’inflazione continuerà a salire.

D’altra parte, i dati economici rilasciati questa settimana hanno indicato un mercato del lavoro forte e una crescita economica più rapida del previsto, il che ha portato gli investitori a temere che la Federal Reserve (Fed) avesse ancora spazio per aumentare i tassi di interesse.

I dati settimanali sull’occupazione hanno mostrato che 216.000 persone hanno presentato richieste iniziali di indennità di disoccupazione la scorsa settimana, in aumento di 2.000 rispetto alla settimana precedente.

Queste richieste, che fungono da proxy per i licenziamenti, si aggirano intorno a questo livello da maggio, un segnale di forza nel mercato del lavoro, che potrebbe incoraggiare la Fed a inasprire la politica monetaria.

Inoltre, la stima della crescita economica per l’ultimo trimestre indica che la produzione è cresciuta ad un tasso annuo del 3,2%.

Tuttavia, secondo l’ultimo sondaggio dell’American Association of Individual Investors, citando il Wall Street Journal, gli investitori condividono un sentimento ribassista mai visto nelle ultime nove settimane. In altre parole, il 52,3% degli asset trader intervistati ritiene che le azioni continueranno a diminuire nei prossimi sei mesi. EFE

jfu-rh/rrt

� EFE 2022. La ridistribuzione e ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA