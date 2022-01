Wallbox introduce un nuovo caricabatterie a due vie per veicoli elettrici in grado di alimentare la tua casa quando la rete non funziona

La ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici (EV) che consente alle batterie dei veicoli elettrici di alimentare le case quando necessario (o di servire la rete) è la prossima frontiera dell’energia per le case.

Wallbox è l’ultimo fornitore di servizi di ricarica e gestione dell’energia per veicoli elettrici che ha rilasciato queste funzionalità con Quasar 2.

Wallbox offre la possibilità di isolare la tua casa dalla rete e utilizzare il tuo veicolo elettrico come alimentazione di riserva durante un’interruzione di corrente.

La ricarica bidirezionale apre molte opportunità per una gestione più intelligente dell’energia domestica. Quasar 2 rappresenta una svolta nell’evoluzione della gestione energetica domestica. Non solo ci consente di ripensare al modo in cui produciamo, immagazziniamo e utilizziamo l’energia su base giornaliera, ma ha il potenziale per fornire agli utenti la potenza e la comodità aggiuntive di poter alimentare le loro case per più di tre giorni durante un periodo di alimentazione interruzione.

Con una potenza fino a 11,5 kW / 48 ampere per la carica e la scarica, è più forte del suo predecessore. Quasar 2 offre compatibilità CCS e si connette all’app myWallbox tramite Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet o 4G.

In modalità blackout, gli utenti possono utilizzare la loro batteria EV per alimentare le loro case quando necessario.

L’americano medio ha subito più di otto ore di blackout nel 2020. Che si tratti di un terremoto, un uragano, un incendio o un blackout, i blackout possono avere un effetto dannoso sui proprietari di case. o anche giorni. I proprietari di veicoli elettrici possono fornire un po’ di sollievo aiutando a mitigare l’impatto di gravi blackout nelle loro case.

Utilizzando un accessorio, gli utenti possono sbloccare i componenti aggiuntivi di Quasar 2 che consentono agli utenti di isolare le proprie case dalla rete e alimentare un carico critico per la propria casa con l’alimentazione dal proprio veicolo elettrico.

In media, un’auto elettrica può sostenere un carico critico per una casa per almeno tre giorni.

Il Quasar 2 consente ai proprietari di veicoli elettrici di risparmiare sui costi energetici nelle loro case grazie alla sua funzionalità “V2H” (Vehicle-to-Home). Quando i prezzi dell’elettricità sono correlati alla domanda, gli utenti possono programmare sessioni di ricarica nei periodi in cui i prezzi sono bassi e scaricare l’auto per far funzionare le proprie case quando i prezzi sono alti. Gli utenti con installazioni di pannelli solari possono anche immagazzinare l’energia in eccesso nel loro veicolo durante i periodi di basso utilizzo e quindi sfruttare tale energia in altri momenti, compresi i periodi di picco della domanda, per ridurre la loro dipendenza dalla rete.

Wallbox ha rivelato il Quasar 2 al CES 2022 di Las Vegas.