Wanda Nara ha ballato in Italia e ha scelto un tema con un messaggio per Mauro Icardi

Ritorno in Europa No nara Tornato alla televisione italiana. Il mezzo è stato dato nella cosiddetta danza italiana Ballando con le stelle, In onda su Rai Channel.

Wanda ha ballato il tema con il coreografo Antonio Berardi “Hai perso il mio amore” Thalia con il principe Royce. Presto, a causa del testo della canzone, la sua performance è stata associata al messaggio del suo ex, Mauro IcardiContinua in Turchia perché ne fa parte Squadra del Galatasaray Spor Club.

“Sei uscito guardando, quei baci che ti ho dato non avevano lo stesso sapore”Questo è ciò che dice in parte una canzone messicana e americana.



Wanda Nara, in Dancing Italy. Prendi la TV.

In un altro promette: “Ti ho dato la mia pelle, mi sono trasferito alla tua presenza. Volevo essere quella ragazza. Ti ho sempre voluto bene e non ti ho mai tradito. Ti ho amato come nessun altro, lo giuro.”

Dopo la sua presentazione, Wanda, indossando un abito nero attillato e rivelatore, è decollata Una standing ovation e un grande punteggio.

“L’emozione è travolgente. Ci sentiamo molto felici. Felici di tornare a ballare”Valentino, la mamma di Francesca, Isabella, Constantino e Benedicto, ha detto super piacevolmente.



Wanda Nara brilla in Dancing Italy. Prendi la TV.

Wanda ha condiviso la sua performance sulle sue reti e ha aggiunto molti riconoscimenti. Uno di loro è Marcelo DinelliScritto da: “Dovresti ballare qui in Argentina.”

Vale la pena ricordare che nel 2009 e nel 2011 Wanda ha partecipato alle edizioni Dance (Showmatch).

Wanda Nara è stata fotografata di nuovo con Maxi Lopez

Giorni fa, Wanda ne fece uno Un viaggio a Londra per ricongiungersi con i suoi tre figli con Maxie Lopez, che vive in città. Lì era con il suo ex compagno, con il quale era tornata di recente in buoni rapporti.

Hanno anche fotografato Maxi, Wanda, i loro tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, e le loro due figlie, Icardi, Francesca e Isabella, in giro.



Wanda Nara con i suoi figli e Maxi Lopez. Instagram.

Maxi, dal canto suo, aspetta la prima figlia con la moglie Daniela Christiansen.

