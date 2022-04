Warcraft Mobile sarà annunciato nelle prossime settimane, conferma Activision Blizzard

Non è una novità Activision Blizzard Vuole portare i suoi franchise più popolari sui dispositivi mobili, al fine di coprire questa nicchia per i giocatori occasionali che condividono i giochi per smartphone. In conseguenza di quanto sopra, la società lo ha recentemente confermato Warcraft Mobile sarà annunciato nelle prossime settimane, Fornisci i primi dettagli del gioco ed eventualmente la data di uscita.

attraverso il Relazione fiscale trimestraleLa società ha fornito dettagli sui giochi in arrivo che avranno novità quest’anno. Oltre ad avere una data di uscita per il tanto atteso Diablo Immortal, ora c’è il fatto che anche Riceveremo notizie da Warcraft Mobile, Che dovrebbe essere rilasciato alla fine di quest’anno.

All’inizio di quest’anno, Activision Blizzard ha già fornito i primi dettagli su mobile da guerra Notando che presenteranno il gioco quest’anno. Ora, a conferma di quanto sopra ricordato dalla stessa società attraverso la seguente relazione (tradotta): Blizzard prevede inoltre di rivelare maggiori dettagli sulla sua prima esperienza mobile di Warcraft nelle prossime settimane. Senza dubbio, davvero una grande novità per quei fan che vogliono provare World of Warcraft per la prima volta al telefono.

Una notizia dopo l’altra è ciò che ci ha recentemente portato Activision Blizzard, che spera in un anno ricco di rilasci, sia da mobile che da PC. Ricordiamo che qualche giorno fa, Blizzard ha rivelato la nuova espansione della sua popolarità mediaE Attraverso il quale cerca di cambiare le critiche ricevute da Shadowlands in passato.