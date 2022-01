Warframe ya tiene nombre per la nuova espansione, “Angels of the Zariman”

Warframe è uno sparatutto in terza persona totalmente gratuito. Hizo su aparición en les consolas de Microsoft en el año 2014 e desde entonces non ha parado de crecer. Ya mare aumenta su número de jugadores o recibiento actualizaciones con mejoras y nuevo contenido para mantener esta entrega con vida.

Los desarrolladores del propio Warframe han sido los incargados de desvelar el nombre de su prossima attualizzazione. Guarda in streaming in diretta su Twitch. Todavia no tenemos una fecha esatta de salida, pero han confirmado que será “pronto”.

Warframe riceve gli Angeli dello Zariman

Después de l’ultima espansione di Warframe la cual fue La nuova guerra, próximamente llegará Angeli dello Zariman. Esta nuova attualizzazione traerá consigo una nuova storia, un nuovo Warframe, modi di gioco e molto altro ancora contenido según los propios dessarrolladores.

Estaremos atentos a las nuevas noticias que nos deje el equipo de Warframe, ya que por ahora no tenemos una fecha de salida oficial. Lo que parece cierto es que podría estar más cerca de lo que pensamos. Verremos qué ocurr finalmente, parece que Warframe todavia tiene muchas cosas que decir a pesar de llevar tanto tiempo en el mercado free to play.

La nostra prima espansione post-Nuova Guerra: Angels of the Zariman arriverà presto! Preparati per una nuova Quest, una nuova #Warframenuove modalità di gioco e molto altro. pic.twitter.com/235Zt8GuK4 — WARFRAME (@PlayWarframe) 28 gennaio 2022

Recuerda que lo tienes disponible en tu Xbox One e Xbox Series X|S de manera totalmente gratuita.