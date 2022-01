WarnerMedia lascia il leader di Spagna, Portogallo e Italia

Dopo un decennio in WarnerMedia, Barbara Salabe saluta la sua posizione di Presidente e Country Manager per queste tre regioni.

Barbara Salabe, presidente e country manager di WarnerMedia in Italia, Spagna e Portogallo, lascerà l’azienda un decennio dopo e altri tre nel settore dei media e dell’intrattenimento.

L’esecutivo italiano era a capo del suo Paese e nel novembre 2020 ha annesso i territori di Spagna e Portogallo a seguito della ristrutturazione di Warnermedia nella regione EMEA.

Salabe era responsabile dello sviluppo e della gestione delle attività commerciali e di marketing nei tre paesi e supervisiona la distribuzione di film, la produzione cinematografica locale, le licenze di contenuti, l’home entertainment e i prodotti di consumo, nonché la vendita di pubblicità e la distribuzione dei canali WarnerMedia. .

Priya Dogra, presidente di WarnerMedia EMEA e Asia-Pacifico, ha promesso che Salabe “mantiene un’azienda e un consiglio di amministrazione migliori in futuro”.

“Barbara è stata un membro chiave del mio team, un partner forte in WarnerMedia e un talento straordinario. Mi dispiace vederti lasciare l’azienda, ma con tutti i miei colleghi ti auguro un futuro migliore”, ha aggiunto.

Da parte sua, Salabe ha dichiarato: “Questo è un viaggio meraviglioso! Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine alla Warner Bros. e alla WarnerMedia per aver costruito affari e leadership in questo grande lavoro di dieci anni. È un privilegio essere circondato da talenti e individui eccezionali, così come innovatori e persone che prendono il rischio.”

Ha concluso: “Il mio più grande ringraziamento a ogni membro del mio team: il successo è creato dalle persone e sono così orgoglioso di averlo costruito insieme”.

In precedenza, Salabe è stato amministratore delegato di Stage Entertainment, una società di produzione musicale, e vicepresidente senior e amministratore delegato di Turner Broadcasting System Italia.