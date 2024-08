Warren Buffett ha deciso di chiudere il rubinetto delle donazioni multimilionarie alla Bill Gates Foundation: ecco perché

Avere così tanti soldi da sapere con certezza che non importa quanto spendi durante la tua vita, non verrà speso, è una cosa che solo una ristretta cerchia di persone può dire, ma secondo quello che dicono, questo può diventare un problema . Generare così tanto capitale e non poterlo utilizzare non ha senso, ecco perché (di solito nell’ultima fase della loro vita) molti miliardari decidono di dedicarsi alla filantropia.

Ecco perché nel 2000 Bill Gates e la sua ex moglie Melinda hanno creato la Bill & Melinda Gates Foundation, che Attualmente è l’ente di beneficenza con la maggiore capacità di finanziamento al mondo Si tratta di un’organizzazione che ha grande peso e influenza nelle politiche sanitarie, educative e alimentari a livello globale.

Ciò è dovuto in parte al fatto che dal 2006 il miliardario Warren Buffet, supponendo che… Non sarà in grado di gestire da solo tutto il denaro che intendeva donare.Decise di trasferire parte di questo lavoro alla Fondazione Gates, a causa della sua forte amicizia con il fondatore di Microsoft, W Sono già stati donati più di 43.000 milioni di dollari.

Come ha spiegato Tim Schwab nel suo libro “The Bill Gates Problem”, Buffet ha stabilito tre condizioni per effettuare queste donazioni alla Fondazione Bill & Melinda:

Il denaro doveva essere donato nello stesso anno in cui è arrivato. Ci deve essere qualcuno della famiglia Gates al timone dell’organizzazione. Le donazioni dovevano essere considerate contributi di beneficenza.

Con queste regole, Buffett si è assicurato che la fondazione non raccogliesse le sue donazioniPotrebbe essere distribuito rapidamente, che in definitiva è ciò che voleva. Tuttavia, come è venuto da fortuna Da allora in poi le cose si sono messe male per l’organizzazione Gates Bill e Melinda si separarono e quest’ultima lasciò frettolosamente il consiglio di amministrazione della suddetta organizzazione.

Ciò, oltre ad altre azioni, portò al deterioramento del rapporto tra Gates e Buffet, che decisero quindi di essere il maggiore donatore della fondazione Iniziamo tagliando il rubinetto dei milionari e riducendo le donazioni Tanto che quando muore (ha 93 anni) elimina completamente il flusso di entrate e inizia a destinarlo a una nuova fondazione creata dai figli di Buffet, raccolta dal Wall Street Journal.

Ma questi non sono stati gli unici dettagli a preoccupare l’investitore, poiché negli ultimi anni l’istituzione ha avuto problemi nel mantenere la sua promessa di conferire queste donazioni nello stesso anno in cui le riceve, e per questo motivo ha iniziato a fare ciò che voleva . Si chiama come “Prefinanziamento”.

Si trattava di enti esterni responsabili dell’assegnazione dei fondi, e la chiave è stata che, ad esempio, 50 milioni sono stati destinati alle scuole di una regione dell’India, ma poi bisognava fare tutto il lavoro per distribuirli correttamente e creare un piano specifico per quei soldi.

Tutto ciò ha causato Buffett ha perso la fiducia nella Fondazione GatesNel 2021, infatti, ha lasciato il suo incarico nel board e nonostante le stime attuali detengano asset per 77 miliardi di dollari, La Fondazione Gates ha una data di scadenza. Il suo amministratore delegato, Mark Suzman, ha infatti confermato che l’entità si estinguerà 20 anni dopo la morte dei suoi proprietari.