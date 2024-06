Warren Buffett lascerà la sua fortuna a una fondazione di beneficenza

NEW YORK (EFE).- L’investitore Warren Buffett, una delle persone più ricche del pianeta, ha dichiarato al Wall Street Journal (WSJ) che quando morirà lascerà la sua fortuna a una nuova fondazione di beneficenza supervisionata dai suoi figli.

Il 93enne, che possiede quasi 130 miliardi di dollari in azioni della Berkshire Hathaway, ha detto al quotidiano che i suoi tre figli dovrebbero decidere all’unanimità per quali scopi di beneficenza verranno utilizzati i soldi.

“Mi sento molto bene riguardo ai valori dei miei tre figli e ho fiducia al 100% nel modo in cui faranno le cose”, ha detto al Wall Street Journal la decima persona più ricca della lista di Forbes in un’intervista pubblicata venerdì.

Warren Buffett ha già ceduto parte della sua ricchezza

Il miliardario ha già venduto più della metà delle sue azioni del Berkshire.

Sebbene miliardi del suo impero siano andati alla Fondazione Bill e Melinda Gates, Buffett ha detto al giornale che una volta morto, avrebbe smesso di donare a questa fondazione.

Dal 2006 al 2023, Buffett ha donato 39,3 miliardi di dollari alla Fondazione Gates, secondo il suo sito web.

Warren Buffett e Bill Gates in una foto d’archivio. EFE/EPA/Ed Zurga

Buffett ha detto di non aver impartito ordini su cosa fare con la sua eredità ai suoi figli, Susie, 71, Howie, 69, e Peter Buffett, 66.

“Aiutare chi non è fortunato come noi”

“Dovrebbe essere usato per aiutare le persone che non sono fortunate come noi (…) Ci sono 8 miliardi di persone nel mondo, e io e i miei figli eravamo tra il 100% dell’1% più fortunato aiutare le persone”, ha aggiunto.

Nebraska Furniture Mart e Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, parlano durante un evento. EFE/Larry W. Smith

Buffett notò che per tutta la sua vita era stato in grado di pensare fuori dagli schemi, ma una volta sepolti sottoterra, i suoi figli “dalla superficie” sarebbero stati in grado di fare un ottimo lavoro.