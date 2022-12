Con un nuovo tweet di RavenSoftware, lo sappiamo Warzone 2 sta rimuovendo due buff di dominio a tempo indeterminato a causa di alcuni problemi di gioco. Hanno annunciato che gli aggiornamenti Battle Rage e Deadly Silence sono stati temporaneamente rimossi dal gioco mentre gli sviluppatori indagano su un problema con questi miglioramenti sul campo.

Nonostante il gran numero di giocatori abituali del titolo, i problemi tecnici sono solo alcuni dei difetti più fastidiosi del gioco. Il gran numero di fallimenti ed errori che rovinano l’esperienza è all’ordine del giorno. però, Software Raven E Infinity Ward sta lavorando per correggere tutti i bug segnalati dalla community.

Warzone 2 sta rimuovendo temporaneamente due aggiornamenti sul campo

Il Lo sviluppatore non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. Quali sono i problemi con due appassionati di campo o quando torneranno in gioco. Oltre a causare apparentemente grossi problemi in Call of Duty: Warzone 2.0. D’altra parte, molti giocatori hanno espresso la loro insoddisfazione per il modo in cui Dead Silence è stato implementato durante la beta aperta di Call of duty guerra moderna 2.

Mentre questi ultimi problemi con Call of Duty Zona di guerra 2 Potrebbe non causare tanto indignazione quanto alcuni dei bug che i giocatori hanno riscontrato dall’uscita del gioco, come far attraversare al giocatore l’intera mappa della fattoria con un motoscafo, servirebbe come un altro segno per alcuni giocatori che Warzone 2 è stato rilasciato. di fretta.