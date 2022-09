WAS tiene la sua prima conferenza sul cambiamento climatico

Sostenibilità del lavoro femminileero), l’Associazione delle Dirigenti che ha l’obiettivo di rafforzare l’impegno di aziende, istituzioni, enti e società con Sostenibilità Al massimo livello di risoluzione, affidandosi al talento femminile, ha tenuto il 14 settembre la sua prima conferenza per cambiamento climatico Per discutere le sfide che le aziende dovranno affrontare per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

L’evento, “WAS Climate Change Conference 2022. Challenges and Opportunities: Key Implications for Business”, ha riunito diversi esperti Il settore delle imprese deve affrontare, nel contesto della legge europea sul clima e della legge sui cambiamenti climatici e della transizione energetica, e degli obiettivi dell’accordo di Parigi del 2015, la necessità di un’adeguata transizione energetica, essenziale per implementare nuove tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica come il più rapidamente possibile. Per fare questo, il Cooperare Sarà un fattore chiave nella produzione di prodotti e servizi rispettosi del clima.

Le persone vogliono saperne di più sui cambiamenti climatici

La presentazione di oggi è stata fatta dal presidente di WAS, Monica Chau. e Rosa Vidal, Segretario dell’Associazione e Condirettore del Broseta Bureau, entità che collabora anche a questa serie di conferenze. Monica ha iniziato l’attività osservando che “Le persone vogliono sempre più saperne di più sui cambiamenti climatici. Da WAS li diamo il benvenuto a tutti e vi invitiamo a mantenere viva la fiamma della vita ottimismo e il alleanze È necessario agire insieme“.

Non c’è dubbio che il ruolo delle aziende innovative e impegnate sia un ruolo chiave in formazione scolastica responsabili politici e hanno una voce influente nel mercato per ottenere a decarbonizzazione Reale e su larga scala. Lo spiega il tavolo di discussione “Energie rinnovabili, nuove tecnologie e mobilità sostenibile” moderato dal partner La WAS, Ines Leal, aveva rappresentanti di varie aziende leader su questi temi.

Raquel Espada, Vice President of Strategy, Consulting and Sustainability, EMEA, Schneider Electric, ha osservato che con la volatilità dei prezzi dell’energia e l’inflazione, è necessario ridurre Dipendenza dall’energia Pertanto, è essenziale investire nelle fonti di energia rinnovabile e nell’efficienza energetica. “È molto importante che la direzione acceleri i processi amministrativi e che lo stoccaggio sia incoraggiato e non solo Autoconsumoche mercati Flessibilità Si sta lavorando per aumentare l’interdipendenza per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea. Lavorando anche sugli incentivi fiscali per le imprese che decarbonizzano e cercano di realizzare la carta energetica del governo nel medio/lungo termine“.

Trasforma tutti i settori

In questo senso, Gabriel Alarcón, amministratore delegato di SENER, ha osservato che la sostenibilità richiede una trasformazione armoniosa di tutti i settori e una leadership sociale proattiva, e quando si parla di investire in nuove tecnologie, come l’idrogeno verde, per accelerare Neutralità climaticaHa sostenuto cheLe aziende devono essere aiutate nel breve termine, garantendo la loro sicurezza a lungo termine. Abbiamo bisogno di una leadership politica per aiutare con questo cambiamento“.

Da parte sua, l’amministratore delegato di BASF Española Carles Navarro ha affermato che il cambiamento di energia causerebbe indubbiamente disagi temporanei e disagi alla società, ma “Le aziende dovrebbero essere in grado di vedere soluzioni a questo problema, perché è il nostro settore che lo ha causato. Il industria chimica Avrà un ruolo il necessario In transizione, non abbiamo molto tempo per lavorare“.

Concludendo lo speech tour, Marcos Vaquero, Direttore dell’Innovazione del BMW Group per la Spagna e il Portogallo, ha sottolineato che il passaggio a modello circolare “È una sfida formidabile che richiede una buona comunicazione e impegno da parte del management, delle aziende e della società. È un problema di tutti, quindi dovremmo tutti partecipare soluzione“.

