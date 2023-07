WatchGuard amplia le capacità di protezione dell’identità – Technocio

WatchGuard espande le capacità di protezione dell’identità con il nuovo AuthPoint Total Identity Security.

La nuova soluzione AuthPoint Total Identity Security dell’azienda aggiunge funzionalità avanzate di gestione delle password e monitoraggio del dark web per aiutare a proteggere le credenziali aziendali.

Tecnologie WatchGuard i regali AuthPoint Sicurezza totale dell’identità, un pacchetto completo che combina la pluripremiata autenticazione a più fattori (MFA) di AuthPoint con funzionalità di monitoraggio delle credenziali del dark web e un gestore di password aziendale. Presentazione di questo nuovo prodotto, insieme alle politiche zero-trust dell’architettura basata sul rischio Piattaforma di sicurezza unificata From WatchGuard consente ai fornitori di servizi gestiti (MSP) di fornire una sicurezza informatica moderna ottimizzata da WatchGuard Cloud.

«Le credenziali rubate o rubate sono la causa principale delle violazioni dei dati, ma le password rimangono il metodo più comune di autenticazione degli utenti per le organizzazioni”.afferma Carla Roncato, vicepresidente dell’identità di WatchGuard. “E mentre l’autenticazione a più fattori è diventata un requisito obbligatorio per le organizzazioni, la maggior parte deve ancora gestire password deboli e riutilizzate, password di amministrazione condivise e fughe di credenziali sul dark web e applicazioni aziendali con supporto MFA limitato. AuthPoint Total Identity Security offre funzionalità avanzate di gestione delle password e monitoraggio del dark web per aiutare a proteggere le credenziali aziendali, nonché MFA e single sign-on sul web. ”

AuthPoint Total Identity Security consente ai fornitori di servizi di offrire ai propri clienti il ​​monitoraggio delle credenziali, avvisi proattivi di esposizione al dark web su richiesta e la gestione delle password per ridurre i problemi di compromissione delle credenziali con un’app di autenticazione mobile all-in-one per iOS e Android. AuthPoint Total Identity Security fornisce inoltre agli utenti uno strumento di facile gestione per la creazione di password complesse e compilate automaticamente tramite estensioni del browser per Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari e Firefox protette da una password principale. Memorizzando le credenziali di ciascuna applicazione in un gestore di password, l’utente deve solo creare e ricordare una password principale complessa per memorizzarla; Questo aiuta a mitigare i rischi di phishing.

Le caratteristiche principali di AuthPoint Total Identity Security includono:

Servizio AuthPoint MFA

AuthPoint MFA viene fornito tramite WatchGuard Cloud, semplificando la configurazione e la gestione dei metodi di verifica online e offline e delle policy di accesso su endpoint, VPN e applicazioni Web, nonché la configurazione di più gateway applicativi di accesso. Distribuzioni dei clienti.

Servizio di monitoraggio del dark web

Il servizio di monitoraggio del dark web su richiesta di AuthPoint avvisa i clienti quando vengono trovate credenziali compromesse da un massimo di tre domini monitorati nei database di violazione delle credenziali appena acquisiti. Gli avvisi vengono inviati agli amministratori e agli utenti finali interessati in modo che possano generare nuove password rapidamente e prima che si verifichi l’acquisizione dell’account.

Gestore di password

Progettato pensando ai casi d’uso aziendali, Corporate Password Manager di AuthPoint stabilisce uno standard più elevato per le password e aiuta a ridurre la frequenza delle richieste di reimpostazione delle password. Non è necessario ricordare le password poiché sono archiviate in modo sicuro nel caveau e protette con una password complessa univoca per ciascun utente, garantendo che solo lui possa decrittografare e accedere alle credenziali in esse contenute. Quando gli utenti devono accedere alle proprie app, possono recuperare le proprie password utilizzando l’app mobile AuthPoint per iOS e Android e/o compilare automaticamente l’estensione del browser delle credenziali per un’esperienza Single Sign-On più semplice e completa. Egli fornisce:

Deposito aziendale

Aggiungi credenziali e genera password complesse per le applicazioni aziendali di uso comune in cui il Single Sign-On (SSO) non è abilitato. Inoltre, gli amministratori possono condividere le credenziali per l’uso comune dell’app.

deposito privato

Aggiungi credenziali e crea password complesse per app personali e social. Se il dipendente lascia l’organizzazione, queste credenziali personali possono essere esportate e importate nel gestore delle password.

“Uno dei tanti motivi per cui apprezziamo WatchGuard come partner tecnologico è che stanno espandendo costantemente la nostra architettura della piattaforma di sicurezza unificata con nuovi servizi e offerte cloud per aiutarci a servire meglio i nostri clienti”, afferma Rubén Perez Sobrino, direttore dello sviluppo commerciale CYS/ISS presso SERESCO. »Il nuovo pacchetto AuthPoint Total Identity Security combina due classi di sicurezza dell’identità in una con la gestione delle password e l’autenticazione a più fattori, e va ancora oltre abilitando il monitoraggio delle credenziali sul Dark Web per proteggere i nostri clienti da rischi pervasivi per la sicurezza. Questi rischi riguardano tutti e una singola carta di credito compromessa è sufficiente per un attacco ransomware riuscito. Questo è il tipo di prodotto di cui le organizzazioni di prodotto hanno bisogno in questo momento e per il prossimo futuro”.

La gestione delle identità è sempre stata una sfida per le aziende ed è una grande responsabilità. Con il lancio di AuthPoint Total Identity Security e la sua integrazione nella piattaforma di sicurezza unificata, WatchGuard dimostra ancora una volta il suo impegno per la protezione dell’identità e la sicurezza generale per clienti e partner, mettendo a nostra disposizione un sistema completo, conveniente e facile da gestire. “aggiunge Miguel Ballesteros García, direttore della sicurezza informatica presso Cipherbit-Grupo Oesía. “Questo lancio segna un cambio di paradigma per la nostra attività e per qualsiasi attività MSSP, in quanto ci consente di offrire un nuovo livello di protezione e un maggiore controllo sulla qualità e il riutilizzo delle password”.