watchOS 10.2 riporta una delle gestualità più utili su Apple Watch: ecco come attivarla

watchOS 10.2 riporterà uno dei gesti leggendari di Apple Watch in modo da poter cambiare facilmente i quadranti.

watchOS 10.2 verrà rilasciato insieme a iOS 17.2

Apple ha aggiunto di nuovo uno dei gesti più utili di Apple Watch nella terza beta di watchOS 10.2: Possibilità di cambiare il quadrante con gesti di scorrimento da sinistra a destra. Grazie alla nuova impostazione è prevista la possibilità di ripristinarla, in quanto è stata rimossa con il rilascio di watchOS 10 qualche settimana fa.

Di seguito elencheremo i passaggi che dovrai seguire Puoi ripristinare il gesto con cui puoi modificare i campi tramite gesti di scorrimento sull’Apple Watch Grazie a watchOS 10.2 Beta 3. Una procedura davvero utile che renderà più semplice il cambio del quadrante una volta resa disponibile a tutti la versione.

Come recuperare il cambio di quadrante su Apple Watch tramite gesti

Nelle versioni precedenti Watch OS 10Cambiare dominio è stato molto semplice. Bastava compiere gesti di movimento a destra o a sinistra e le sfere venivano cambiate e sostituite a seconda della loro disposizione all’interno della galleria di sfere creata. Tuttavia, questo è qualcosa che non è più disponibile in watchOS 10 Premi a lungo su qualsiasi sfondo Quindi esegui i gesti pertinenti a sinistra o a destra.

Una possibilità da escludere, perché a volte cambiare dominio può essere molto semplice È stato fatto per erroreEcco perché molti utenti se ne sono lamentati. Tuttavia, ho buone notizie per gli utenti che se lo sono perso, tra cui: Quei gesti tornano a cambiare campo. Ma facoltativamente tornano con una nuova configurazione Watch OS 10.2.

Per attivare questa nuova impostazione non dovremo fare altro che seguire i passaggi che appariranno il prossimo:

Apriamo l’applicazione Impostazioni Sul nostro Apple Watch. Entriamo nel dipartimento ora. Attiviamo l’opzione Cambia volto con uno swipe.

In questo modo, tutti gli utenti sono felici. Sia che tu preferisca apportare una modifica rapida a un ordine utilizzando i gesti o un’azione leggermente più “complessa”. Per evitare modifiche accidentali. Va inoltre tenuto conto che è possibile cambiare zona attraverso le modalità di messa a fuoco oppure in modo automatico, quindi non è assolutamente necessario farlo manualmente.

I quadranti sono una parte essenziale dell’Apple Watch, quasi allo stesso modo dei cinturini, che possiamo mantenere molto puliti seguendo questa guida. Ricordiamolo ancora Watch OS 10.2 Al momento è in versione beta, quindi dovremo aspettare un po’ per goderci questa nuova ambientazione. Arriverà un aggiornamento con iOS 17.2, versione che includerà nuove interessanti funzionalità come l’app Diario, che è stata ritardata e non abbiamo visto il giorno di lancio di iOS 17.

Quali Apple Watch sono compatibili con watchOS 10

Gran parte degli Apple Watch sono compatibili con watchOS 10Quindi la maggior parte degli utenti potrà godersi la prossima versione rilasciata da Apple. Questi i modelli compatibili:

Apple Watch serie 4.

Apple Watch serie 5.

Apple Osservare SE.

Apple Watch serie 6.

Apple Watch serie 7.

Apple Watch serie 8.

Apple Watch SE (2a generazione).

Apple Osservare Ultra.

Apple Osservare Ultra 2.

Apple Watch serie 9.