Water Tiger 2022 Zodiaco cinese: 10 cose che dovresti sapere se sei nato sotto questo segno zodiacale | Capodanno cinese 2022 nnda nnlt | le risposte

Capodanno cinese 2022 Inizierà il 1 febbraio e durerà fino al 21 gennaio 2023. Questa tappa sarà ricca di prosperità e abbondanza grazie all’animale che la simboleggia: la tigre d’acqua.

Con più di 4.500 anni di storia, lo zodiaco cinese è quasi simile allo zodiaco tradizionale, avendo dodici segni nel proprio zodiaco, ma rispetto a questo sono rappresentati da animali e ognuno si basa sull’anno di nascita.

Secondo lo zodiaco cinese, la tigre d’acqua sarà benefica per i nati negli anni seguenti: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 2010. Allo stesso modo, vengono considerati i nati durante il 2022 e fino al 21 gennaio 2023.

Il capodanno cinese 2022 inizia il 1 febbraio e durerà fino al 21 gennaio 2023 (Immagine: Freepik)

10 cose che dovresti sapere se sei nato sotto il segno di una tigre

Il 1 febbraio, a Capodanno cinese 2022 (Il giorno in cui finisce l’Anno del Toro di Metallo) che rappresenterà Tigre d’acqua. Ecco alcuni fatti che dovresti sapere se sei nato sotto questo segno zodiacale:

1. La tigre è il terzo animale del ciclo dello zodiaco cinese. La tigre è conosciuta come il re di tutte le bestie in Cina.

2. Il segno zodiacale della tigre è un simbolo di forza, esorcismo, malvagità e coraggio. Molti bambini cinesi indossano cappelli o scarpe da tigre per portare fortuna.

3. Le tigri sono persone coraggiose ed energiche che amano le sfide e le avventure nella vita. Sono anche gentili e benevoli. Gli animali, il jazz o altre cose che richiedono immaginazione sono utili a loro.

4. Gli uomini nati nell’anno della tigre sono spiriti avventurosi. Più era pericoloso, più volevano provarci. Non hanno paura di esprimersi e possono essere aggressivi sul lavoro. È positiva e ha elevati standard di bellezza. Tuttavia, mancano di romanticismo e possono creare una famiglia fredda e infelice.

5. Le donne nate nell’anno della tigre sono meravigliose. Amano la libertà di esprimersi attraverso la moda e il lavoro. Sono giocherelloni e amichevoli, ma tengono gli artigli affilati per ogni evenienza. Intelligenti e pazienti, possono comportarsi bene in qualsiasi ambiente. Sono anche grandi madri perché danno ai bambini libertà e rispetto.

La tigre d’acqua segnerà il capodanno cinese 2022. (Immagine: Pinterest)

6. Al lavoro, le tigri sono leader innati. Il tuo lavoro non deve essere solo un modo per fare soldi. Dovrebbe far parte della loro vita. Invece di lavorare per vivere, vivono per lavorare. Una posizione dirigenziale o dirigenziale sarebbe l’opzione migliore.

7. Nelle relazioni sociali, le tigri hanno sempre un ruolo dominante. Sebbene conoscano molte persone, non promuovono le relazioni per stringere amicizie strette. Comprensione, pazienza e tatto sono necessari quando si tratta di tigri.

8. Nelle relazioni amorose, le tigri non possono mostrare profondo affetto ai loro partner perché mancano di un senso di romanticismo. I partner devono essere ugualmente energici per stare al passo con il senso di avventura della tigre.

9. Le tigri sono sensibili al cibo e sono dei mangiatori schizzinosi. Possono avere un debole per i dolci, ma questo può portare a diabete e problemi dentali. Le buone abitudini alimentari sono essenziali per una vita sana.

10. In salute, le tigri devono prendersi cura della propria salute. Hanno spesso lavori stressanti e possono diventare ansiosi. È comune per loro soffrire di insonnia. Si consiglia di trascorrere del tempo con amici e familiari, nonché di fare delle belle pause.

